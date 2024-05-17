Конец ядерного лидерства России: как запрет импорта урана заставит страдать экономику Путина

Пока Россия вместе со своим сателлитом Беларусью пугают мир ядерными учениями с использованием нестратегического ядерного оружия, США наносят ответный удар с целью пустить на дно стратегическую для России отрасль.

14 мая (по Киеву) президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект HR 1042, который фактически запрещает импорт российского обогащенного урана.

Потенциально это решение может лишить Россию доходов на минимум миллиард долларов в год, а самое главное – существенно ограничить влияние государства-агрессора на другие страны мира, которые фактически были заложниками доброй воли Кремля. 24 Канал объясняет это важное решение и попытается предсказать его последствия.

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Болезненный удар для Путина и его экономики

Российский так называемый "президент" любит рассказывать, что санкции Запада против его режима не работают. А его ближайшее окружение (например, новый министр обороны Белоусов) повторяет, что Россия, отказавшись от сотрудничества с цивилизованным миром, способна с ним конкурировать.

Доказательством этих тезисов часто был пример российского "мирного атома" – еще советского наследия, который давал России значительные прибыли и становился инструментом влияния на государства, которые согласились сотрудничать с Москвой в вопросах расщепления атомных ядер.

Украина долгое время была именно таким заложником российской атомной промышленности, пока не вынуждена была перейти на мирный атом от цивилизованных партнеров. Сейчас такое сотрудничество до сих пор вынуждены вести Турции, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Китай, Индия, Иран, Египет, Бангладеш и, как ни странно, США.

По состоянию на 2023 год Соединенные Штаты покупали у России более 20% от собственных потребностей на обогащенный уран.

на обогащенный уран. У Европы этот показатель вообще составляет 30%, российский уран производит энергию для 100 миллионов европейцев.



Как росла выручка России, показатели за 2023 год (данные без учета подсанкционного Ирана) / Инфографика Bloomberg / RUSI

Американцы отказались от развития собственных мощностей еще в 2017 году, когда закрылся последний в стране завод, который занимался преобразованием урановой руды во фторид урана (привет администрации президента Трампа). После этого не очень "мудрого шага" Россия и Китай стали контролировать значительную часть мирового рынка, а цены на уран взлетели до небес.

Сейчас Россия через "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Это сделало Россию едва ли не монополистом на рынке, а самое главное – дало право диктовать условия в такой важной сфере, ведь теперь от воли Кремля зависели вопросы поставок ядерного топлива для американского флота и для более 90 коммерческих реакторов.

Совокупно это давало России 1 миллиард долларов в год. Именно поэтому "Росатом" так долго избегал санкций (хотя под бан США довольно быстро попали московские нефть, газ и уголь), а российские лидеры имели основания говорить, что эти санкции не работают. Но теперь ситуация меняется.



Контейнеры с ураном на заводе по обогащению урана Urenco USA в Нью-Мексико 11 июля 2023 года / Фото: Mark Felix / Bloomberg

Налог на жадность: почему цены на уран взлетят до небес

За желание сэкономить, а точнее из-за своей недальновидности 7-летней давности, США придется заплатить. Бан российского "мирного атома" гарантированно приведет к скачку цен на обогащенный уран, эксперты уже говорят о подорожании на 20%, что станет неким налогом на жадность и необдуманные решения.

С другой стороны, цены на уран и так не были низкими, а перманентный кризис в африканской стране Нигер, которая имеет богатые урановые залежи, указывает на то, что зона турбулентности быстро преодолена не будет. С другой стороны, затягивать отказ от российского урана было дороже для самих США. И, конечно же, для Украины, ведь Россия имеет таким образом стабильный источник поступления валюты и финансирования войны.

Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Это поможет защитить наш энергетический сектор для будущих поколений,

– советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан приветствует работу своей страны над ошибками.

Также новая политика США предусматривает дополнительные инвестиции в отрасль в размере 2,7 миллиарда долларов. За эти деньги проголосовал Конгресс еще в декабре прошлого года и они были заблокированы в Сенате. Впрочем, в середине апреля 2024 года спикер Конгресса Майк Джонсон наконец поставил вопрос помощи Украине, Тайваню и Израилю на голосование, после чего парламентский кризис был преодолен. И уже 30 апреля Сенат единогласно (!) поддержал коллег из нижней палаты.

В то же время сенатор Джон Баррассо заявил на прошлой неделе в Сенате, что господство России в поставках урана в США подходит к концу.

Военная машина Путина потеряла одну из своих дойных коров,

– подчеркнул он, сообщает издание Axios.

Подводные камни закона

Закон вступает в силу через 90 дней после подписания Байденом. Срок действия этого документа завершается в 2040 году. Есть здесь и небольшая "зрада" – в законе предусмотрено право компаний продолжать ввозить российский уран вплоть до 2028 года.

Операторы АЭС не сразу почувствуют эффект запрета российского урана, поскольку реакторы заправляют каждые 18 – 24 месяца, а само топливо покупают заранее, что означает то, что большинство предприятий имеют запасы на следующие несколько лет.



Рынки, которые развиваются и не являются членами ЕС, возглавляют ядерную торговлю с Россией / Инфографика Bloomberg / RUSI

Зная российский гонор и их любовь к широким жестам (вспоминаем сожжение героиней Достоевского 100 000 рублей), можно предположить, что Россия ждать 4 года не будет и ограничит продажу своего урана заранее (как это было, к примеру, с природным газом в 2022 году).

Россияне, кстати, не подвели. Еще до подписания Байденом закона уже звучали заявления, что Россия запретит экспорт в одностороннем порядке. Что ж, как говорят, ваш выход, господин Путин.