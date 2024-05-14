В начале мая соответствующее решение поддержал Конгресс США. Законодатели Палаты представителей приняли законопроект еще в декабре 2023 года, однако голосование тянулось до сих пор.

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Закон об уране

Джо Байден 13 мая подписал закон HR 1042 – "Закон о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским юридическим лицом.

Важно! Закон вступает в силу через 90 дней после подписания Байденом. А срок действия этого документа завершается в 2040 году.

Однако до января 2028 года этот закон будет допускать определенные отступления. Например, если не будет альтернативных источников поставок, Минэнерго будет выдавать разрешения на импорт российского обогащенного урана. В то же время решение о запрете импорта должно разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности.

Риски для США

Стоит отметить, что доля обогащенного российского урана составляет почти четверть от всего сырья, которое использует США. За продажу обогащенного урана Россия получала от США ориентировочно 1 миллиард долларов ежегодно. Однако заменить его будет непросто – аналитики утверждают, что получение урана из другого источника, его цена для США может вырасти на 20%.

Россия еще раньше отреагировала на угрозу запрета импорта ее продукции, поэтому заявила, что в случае, если соответствующее решение все же примут, они запретят экспорт в одностороннем порядке.

Но операторы атомных электростанций не сразу почувствуют запрет российского урана, ведь реакторы заправляют каждые 18 – 24 месяца. При этом топливо покупают заранее, что означает то, что большинство предприятий имеют запасы на следующие несколько лет.