На початку травня відповідне рішення підтримав Конгрес США. Законодавці Палати представників ухвалили законопроєкт ще у грудні 2023 року, проте голосування тягнулося аж до цього часу.

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Закон щодо урану

Джо Байден 13 травня підписав закон HR 1042 – "Закон про заборону імпорту російського урану", який забороняє імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Російській Федерації або російською юридичною особою.

Важливо! Закон набуває чинності через 90 днів після підписання Байденом. А термін дії цього документу завершується у 2040 році.

Проте до січня 2028 року цей закон допускатиме певні відступи. Наприклад, якщо не буде альтернативних джерел постачання, Міненерго видаватиме дозволи на імпорт російського збагаченого урану. Водночас рішення про заборону імпорту має розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості.

Ризики для США

Варто зазначити, що частка збагаченого російського урану складає майже чверть від усієї сировини, яку використовує США. За продаж збагаченого урану Росія отримувала від США орієнтовно 1 мільярд доларів щорічно. Проте замінити його буде непросто – аналітики стверджують, що отримання урану з іншого джерела, його ціна для США може зрости на 20%.

Росія ще раніше відреагувала на загрозу заборони імпорту її продукції, тому заявила, що у разі, якщо відповідне рішення все ж ухвалять, вони заборонять експорт у односторонньому порядку.

Але оператори атомних електростанцій не одразу відчують заборону російського урану, адже реактори заправляють кожні 18 – 24 місяці. При цьому паливо купують заздалегідь, що означає те, що більшість підприємств мають запаси на наступні декілька років.