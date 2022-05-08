Не надо их класть заранее в могилу, – жена командира о защитниках Мариуполя

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала делать все возможное, чтобы защитники Мариуполя остались в живых. Она заверила: необходимо думать не о пессимистических сценариях, а о методах спасения.

Екатерина Прокопенко во время пресс-конференции защитников Мариуполя 8 мая, как информирует 24 канал, просила общественность делать все возможное, включая подписание петиции, для спасения воинов. Если они погибнут, то нет смысла говорить ни о каких демократических ценностях.

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Нужно помогать всеми возможными методами

Сейчас это очень важно. Не нужно терять надежды на спасение наших мужчин – воинов. Очень важно помогать им всеми возможными методами и верить в чудо. Не стоит плакать и думать о пессимистических сценариях,

– подчеркнула Екатерина.

Екатерина говорит, что нельзя допустить гибель всех, кто сейчас на "Азовстали", ведь тогда потеряется смысл даже говорить о каких-то демократических ценностях. Если это произойдет, то всех "окружит большая тьма", считает женщина. Семьи воинов надеются, что власть приложит все усилия – дипломатические и политические, чтобы решить эту ситуацию.

На связи с женами – всегда иностранные журналисты

Жена Дениса Прокопенко рассказала, что с ней на связи находятся иностранные журналисты. Также пишут и звонят по телефону украинские медиа, однако от власти известий не было. Екатерина говорит: полк "Азов" – действительно символ борьбы украинцев, поступками воинов вдохновлялись еще с 2014 года.

Сейчас Денис Прокопенко пишет жене ежедневно, но очень коротко. Подполковник пытается не сообщать лишнего.

Это конкретные ответы на конкретные вопросы,

– добавила Екатерина.

Жена командира "Азова" сообщила, что надеется на процедуру экстракции – лучший сценарий, когда военные получат гарантии безопасности. Однако Екатерина заверила: азовцы складывать оружие не будут и в плен тоже не пойдут.

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