Зеленский надеется на более тесные контакты с Трампом и ответил, какие связи у них сейчас

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что надеется на более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации в январе.

Такое заявление он сделал во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Общественного.

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Что сказал Зеленский о Трампе

Как рассказал украинский лидер, сейчас между ним и Дональдом Трампом продолжается период "знакомства", поскольку новоизбранный американский президент не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических своих возможностей, поскольку он еще не президент США.

По его словам, пока не было инаугурации Дональда Трампа, Киев активно сотрудничает с администрацией действующего американского лидера Джо Байдена, которая сейчас эффективно работает по усилению помощи Украине, что заметно на фоне последних решений Вашингтона.

Они увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться,

– говорит глава государства.

Он добавил, что ожидает поддержки Украины от команды Трампа после его инаугурации, и надеется, что они не прекратят помощь. Также Владимир Зеленский говорит, что надеется на одобрение Плана победы Украины республиканцем, и предполагает внесение им некоторых коррективов.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему плану, добавлять силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", – подчеркнул он.

Более того, президент заявил о намерении непосредственно лично общаться с Трампом и отверг потребность иметь для этого посредников. По его словам, на такие переговоры с Трампом у него есть мандат доверия от народа Украины, однако пока нужно больше деталей.