Станет ли инаугурация 5․0 для Путина последней и чего ждать от России в ближайшие месяцы

7 мая 2024 года состоялась инаугурация Владимира Путина в Москве. Российский диктатор сам себя избрал президентом России на очередной срок, а сегодня решил все это узаконить путем соответствующего церемониала.

В России еще до Путина возникла традиция, когда выборы являются фальсификатом, однако Ельцин хотя бы сохранял хоть какие-то признаки демократичности, пусть они и напоминали карго-культ. Зато Путин "избирался" несмотря ни на что. Выборы 2024 были столь же незаконны, насколько и нелегитимны, это признал цивилизованный мир и даже с этим согласилась российская оппозиция. Таким образом, если выборы 2024 были фарсом, то инаугурация президента России 2024 – фарс в квадрате.

24 Канал рассказывает, как и для чего Путин использует собственную инаугурацию, кто приехал на праздник диктатора и как реагирует мир.

Читайте также Путин "принял присягу": о чем говорил диктатор и вспомнил ли Украину

Инаугурация президента России: Кремль хочет показать, что Путин не в изоляции

Особую роль в этом цирковом представлении отводится церемониалу, а также присутствию высоких гостей, которые должны засвидетельствовать величественность момента и показать, что Россия не в изоляции, а Путин, несмотря на активный ордер на арест, до сих пор является рукопожатным.

Традиционно инаугурации посещают послы иностранных государств, на инаугурацию Путина были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве. Впрочем, не все согласились. Отметим, что отказ – это прямой политический сигнал.

Были приглашены и главы диппредставительств, причем не только дружественных стран. Все главы диппредставительств. Мы сейчас слышим, что некоторые из них – из европейских стран, из Соединенных Штатов – после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не ходить, но это их решение. Инаугурация прежде всего для граждан России,

– пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оправдывается за бойкот инаугурации Путина.

Традиционно Путин в своей речи во время инаугурации высказался о якобы готовности к диалогу с Западом. Он снова повторил свои мантры о том, что Кремль хочет разговора с Западом "на равных, а не с позиции силы", а также о том, что Россия продолжит работу с партнерами по формированию "многополярного миропорядка".

Но при этом диктатор начал выдвигать условия для диалога и намекнул, что Россия продолжит прилагать усилия для противодействия. Самое интересное, что "миролюбивым" заявлениям Путина предшествовал старый-новый ядерный шантаж и угрозы.

Российская пропаганда традиционно для себя манипулирует данными об освещении инаугурации, распространяя в своих СМИ, что мировые медиа во всем мире транслировали вживую это событие, несмотря на ничтожное на самом деле количество иностранных представителей.

Конечно же известные международные телеканалы церемонию инаугурации Путина проигнорировали, и все же ряд СМИ действительно вели трансляцию события. Некоторые из них являются лояльными к России, другие же прямо заявляли, что Путин – диктатор, а выборы, которые проводились, в том числе и на оккупированных территориях Украины, являются нелегитимными.

В МИД на фарс в Кремле ответили своим заявлением.

"7 мая в России церемония введения в должность Владимира Путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил Россию в государство-агрессора, а правящий режим – на диктатуру", – отметили в украинской дипломатии.

Почему Франция и некоторые страны ЕС посетили церемонию Путина

Вокруг этого вопроса возникла довольно острая дискуссия. Накануне на уровне Европейского Союза (резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского Парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) было определено, что выборы в России не будут признаны, соответственно – не будет признан и Путин президентом.

20 стран-членов ЕС (включая Польшу, Германию, Латвию, Эстонию и Литву) заявили, что будут бойкотировать мероприятие.

Также инаугурацию 7 мая призвали бойкотировать в украинском МИД:

Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая создает угрозу для европейской безопасности, мира и стабильности.

В то же время 7 государств ЕС были рады согласиться поесть икры в Кремле. Впоследствии под давлением здравого смысла Бельгия отказалась от этой сомнительной чести, таким образом осталось шесть послов.

Перечень известен:

Франция;

Венгрия;

Словакия;

Греция;

Мальта;

Кипр.

Не одобрил такой шаг и главный дипломат Евросоюза – Жозеп Боррель. Он четко призвал государства-члены ЕС проигнорировать инаугурацию Путина и не отправлять своих послов на это событие, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Украинцам и многим людям во всем мире будет очень трудно понять, как Путина осуждает Международный уголовный суд за войну в Украине, как мы оспариваем выборы, потому что они не были свободными, а потом посещаем инаугурацию. Это было бы явным противоречием. Поэтому мой совет государствам-членам был – не участвовать,

– подчеркнул верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики.

Но конечно, окончательное решение о посещении инаугурации было принято на национальном уровне каждого государства отдельно.

Список из шести стран удивляет и не удивляет одновременно. Словакия и Венгрия известны своими пророссийскими заявлениями. То же самое касается Мальты. В то же время Франция, которую еще недавно на российском телевидении планировали разбомбить ядерными ракетами, вызывает определенное удивление и разочарование.

Во Франции поспешили оправдаться и заявили, что присутствие их посла на инаугурации Путина не будет означать признание российского президента. Однако выглядит это именно так.И это большой репутационный удар по президенту Макрону и его планах возглавить антироссийскую коалицию в Европе и стать новым неформальным лидером ЕС. Конечно, это и победа России.

Инаугурация Путина намеренно подведена под главные российские торжества, известные как "победобесие", – это вариации на тему культа мертвых, обернутых в празднование дня победы над Германией во Второй мировой войне. Апогеем "победобесия" считается парад на Красной площади.

Роль VIP-свидетелей там отведена сателлитам России или странам, которые от России зависят. Поэтому список гостей не должен удивлять:

Это лидеры стран бывшего СССР – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

Также на парад согласились прибыть президент Кубы Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Перечень не слишком впечатляет и размахом – когда-то к Путину на парад приезжали первые лица ведущих государств мира. Впрочем, это и не фиаско 2022 года, когда ни один из иностранных лидеров, включая Лукашенко, не решился приехать к одинокому диктатору.

Впрочем, несмотря на успех с приглашением лидеров Лаоса и Гвинеи-Биссау, слишком радоваться россиянам также не стоит.

Ведь, например, китайский лидер и старший партнер Путина Си Цзиньпин на российскую икру не клюнул, хотя и находился совсем недалеко – в Париже, Будапеште и Белграде.



Фон дер Ляйен и Макрон убеждают Си Цзиньпина повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну в Украине / Фото Ludovic MARIN / AFP

Соединенные Штаты не направляли своего представителя на инаугурацию Путина. В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подтвердил предыдущую позицию Вашингтона о том, что там и дальше признают Владимира Путина президентом России.

Также не было никого из действительно важных, в геополитическом плане, стран. Это говорит о том, что несмотря на огромные ресурсы и отчаянные попытки дипломатии, Россия до сих пор остается токсичной. Поэтому надеемся, что после посещения инаугурации президента России 2024 послы 6 европейских стран хорошо вымоют руки.

Инаугурация в 2024 – чего от Путина ждать дальше

Любовь Путина к сакральным датам и сакральным жертвам всем давно уже известна. Россияне к 9 мая планировали захватить Часов Яр. По понятным причинам этот план провалился.

Но такую задачу никто не отменял. А это означает, что россияне будут и в дальнейшем своими телами прокладывать Путину пути к украинскому райцентру. В то же время даты в кремлевском календаре не меняют главной цели – полный захват Донецкой и Луганской областей.

На этом пути остается все больше погибших, а чтобы там не говорили – этот ресурс даже в России ограничен (зэки тоже заканчиваются). Ради восстановления массы Путин должен обратиться к мобилизации. Это непопулярный среди россиян шаг, но их традиционно никто и не спрашивает. В этой ситуации Путин имеет полное право повторить вслед за Сергеем Кузьминским: "Ну что сами одобрили, сами и делайте".

Для российского президента это что-то вроде самогипноза – его придворные фальсифицировали для него выборы, он поверил, что получил новый вотум доверия и одновременно полное согласие на его курс саморазрушения, то есть войны до последнего россиянина. Теперь дело за тем самым последним россиянином. Это означает, что многие из них родились и умрут в эпоху Путина. Другого будущего Путин для них не предусмотрел.

Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей,

– Путин на инаугурации 7 мая.

Для Украины фарс в Кремле означает новый этап тяжелых испытаний – это будет и анонсированное Кириллом Будановым новое наступление России на фронтах, и новые обстрелы, теракты и военные преступления, и продолжение актов геноцида на оккупированных территориях, и новые ядерные угрозы.

Оккупанты активно усиливают русификацию образования, привлекают местных жителей в вооруженные формирования, проводят незаконную паспортизацию, фильтрацию, циничный вывоз детей на территорию России.Никаких оснований предполагать, что что-то на этом направлении изменится, к сожалению, нет.

Украина должна быть к этому готова. Нам очень повезло, что идеальный шторм, апогеем которого стал политический кризис в США и блокирование американской поддержки, уже прошел. У нас уже есть ATACMS, где-то на подходе и истребители F-16.

Мы имеем надежный европейский тыл, а это значит, что план Путина обязательно потерпит поражение, а соответственно есть все шансы, что пятая инаугурация для Путина будет последней.