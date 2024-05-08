Мир самоуничтожается: политолог назвал страшный вывод "инаугурации" Путина

Во вторник, 7 мая, прошла так называемая "инаугурация" Путина, которая позволит ему править Россией еще 6 лет. Мир, к сожалению, не просто не осудил это действо, но и кое-где активно принимал в нем участие.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что это будет иметь стратегические последствия не только для всей архитектуры безопасности в мире. Ведь некоторые страны фактически легитимизировали незаконные выборы в России и самого Путина как президента России.

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Легитимизация незаконных выборов

Во вторник, 7 июня состоялась так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Франция, Греция, Мальта, Кипр и Венгрия присутствовали на этом действе на разных уровнях дипломатии. Некоторые из этих стран поддерживают риторику Кремля или же помогают России обходить санкции. Впрочем присутствие французского посла на церемонии удивило многих.

Впоследствии во Франции заявили, что участие их посла на "инаугурации" Путина не означает, что Франция признает законность выборов в России и признает Путина президентом. Это лишь означает, что в Москве есть соответствующее посольство.

Комментарии относительно участия Франции в "инаугурации" оказались абсолютно нелепыми. Ведь присутствие посла на инаугурации – это частично и есть легитимизация незаконно избранного псевдопрезидента Путина. Выборы в России не то чтобы были незаконными, их просто не было вообще,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Украинский МИД четко признал, что Украина не признает так называемые выборы в России, а также Владимира Путина как легитимного президента, что подкреплено юридическими нормами. Такое же решение приняли в Европарламенте.

Более того, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель также советовал странам ЕС не отправлять своих дипломатов на "инаугурацию" Владимира Путина. Как результат, аж 6 европейских стран решили все же принять участие в этом "цирковом представлении".

Франции там ну точно было не место. Из их заявлений показалось, что они сами не понимали, что там делали. Если они думают, что пришли просто бутербродов туда поесть, потому что у них есть посольство, в Москве, то у них большие проблемы в дипломатии. Но это все – части одного пазла, который направлен на перезагрузку отношений с путинской Россией,

– отметил политолог.

Собственно, даже в Соединенных Штатах считают, что Владимир Путин является "президентом" России. Такая реакция просто за гранью абсурда. Ведь не только в России состоялись незаконные выборы, но и страна просто игнорирует международное законодательство и подрывает основы глобальной системы безопасности.

Мир самоуничтожается

Страны, на третий год полномасштабного вторжения России в Украину, до сих пор слабо реагируют на агрессивную и разрушительную деятельность Владимира Путина. Неизвестно, что еще должен сделать российский диктатор, чтобы это наконец вызвало адекватную и жесткую реакцию международного сообщества.

Все это будет иметь стратегические последствия. Любой тоталитарный режим в мире будет понимать, что неважно вообще ничего: ни международные наблюдатели, ни признание, ни способ проведения выборов, потому что Запад, кроме глубокого беспокойства, ничего не противопоставит. Диктаторов с радостью будут признавать и продолжать с ними сотрудничество. Мир просто самоуничтожается,

– подчеркнул Буряченко.

Катализатором мировых проблем, безусловно, является Россия. В то же время отсутствие реакции на действия страны-агрессора породит только больше новых "путинских" режимов.

"Ни одна страна не будет бояться действий за пределами правового поля, международных договоренностей, понимать, что право силы всегда будет весить больше, чем право дипломатии. К этому идет мир. Более того, на фоне ядерной эскалации, ядерное оружие будет распространяться по всему миру. Ведь право силы в современном мире тождественно наличию ядерного оружия", – подчеркнул политолог.

По мнению Буряченко, все эти факты просто ведут к полному уничтожению нынешней архитектуры мировой безопасности. К слову, Организация объединенных наций, конечно, никак не реагирует на все, что происходит, по простой причине: Россия до сих пор является членом Совбеза ООН.

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К слову, Организация объединенных наций, конечно, никак не реагирует на все, что происходит, по простой причине: Россия до сих пор является членом Совбеза ООН. Нет и санкционного пакета коллективного Запада хотя бы для юридической фиксации незаконных выборов в России и нелегитимности Путина.

Понятно, Путин делал все возможное. Кремль тратил миллиарды для того, чтобы подорвать единство Запада и затянуть хотя бы несколько стран на свою "инаугурацию",

– отметил Буряченко.

И российский диктатор своего добился. Кстати, интересно, что на церемонии должно было быть семь представителей европейских стран. К присутствующим должна была присоединиться еще и Бельгия. Это было бы интересной ситуацией, ведь именно в Бельгии хранится примерно 70% всех замороженных активов России.

"Было бы интересно посмотреть, как мы бы дальше говорили с Бельгией по налаживанию компенсационных механизмов, изъятия замороженных активов в пользу Украины, если их делегация была бы на "инаугурации" Путина. Это было бы критическим сигналом в вопросе замороженных активов", – отметил политолог.

Такой политический сигнал было бы трудно преодолеть. Понадобилось бы очень много времени и усилий для трансформации Бельгии, хотя она якобы и поддерживала Украину в войне против России. Впрочем, они все же хотели приехать на "коронацию" Путина. Изменили это решение в последний момент.

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