День сурка: российский оппозиционный журналист высмеял инаугурацию Путина

Нынешняя так называемая инаугурация Владимира Путина отличалась от предыдущих и напоминала ритуальные танцы. Так, его выступление, в котором ни разу не упоминались слова "мир" и "свобода", длилось всего 7 минут. Трансляция шла с задержкой в 30 секунд. А после церемонии агент КГБ Владимир Гундяев пожелал Путину, чтобы его правление продолжалось до конца века.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сообщил 24 Каналу, что непонятно, или патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) предложил Владимиру Путину править еще 76 лет до конца века, или еще что-то, но этот разговор выглядит загадочным. Ни у одного президента не было такого наставления от "главы" церкви.

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Майское дежавю

Сама ситуация перед инаугурацией заставляет представить, как выглядит устройство путинского государства, когда огромное количество подданных стоит и более часа ждет, пока появится монарх. Все это напоминает не инаугурацию, а скорее коронацию.

Ритуальное действо не производит содержательного впечатления, поскольку это уже пятая инаугурация Путина, на которой он повторяет День сурка и каждый раз выдает майские указы, которые точно копируют предыдущие и ничего не меняют и не решают,

– отметил российский оппозиционный журналист.

В общем, указы главы Кремля отличаются своим безумием:

Один из них предписывает людям жить дольше жить, чем они живут сейчас, хотя это невозможно.

Второй требует, чтобы молодежь верила в Россию.

В третьем указано, что Россия должна занять четвертое место среди стран мира по объему ВВП.

Как отметил Игорь Яковенко, это традиционные ритуальные указы, которые приказывают стране стать такой, какой она не может быть по определению.

Не совсем трансляция

Часть инаугурации Владимира Путина проходила с небольшой задержкой примерно в 30 секунд. Источники в федеральных телеканалах объяснили это соображениями безопасности первого лица.

Российский оппозиционный журналист отметил, что кроме опасений относительно проблем, связанных с жизнью и здоровьем главного террориста современности, обычно такие задержки – это телевизионный маневр.

Это не совсем трансляция, а скорее небольшая запись. Подобные задержки связаны с возможностью корректировки изображения, если вдруг возникнут неожиданные проблемы, которые можно вырезать, например, Путин споткнется или запнется,

– сказал Игорь Яковенко.

"Инаугурация" Путина: что было