Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко повідомив 24 Каналу, що незрозуміло, чи патріарх РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) запропонував Владіміру Путіну правити ще 76 років до кінця століття, чи ще щось, але ця розмова виглядає загадковою. В жодного президента не було такого повчання від "глави" церкви.

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Травневе дежавю

Сама ситуація перед інавгурацією змушує уявити, як виглядає устрій путінської держави, коли величезна кількість підданих стоїть і понад годину чекає, поки з'явиться монарх. Все це нагадує не інавгурацію, а скоріше коронацію.

Ритуальне дійство не справляє змістовного враження, оскільки це вже п'ята інавгурація Путіна, на якій він повторює День бабака і кожного разу видає травневі укази, які точно копіюють попередні і нічого не змінюють і не вирішують,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Загалом, укази очільника Кремля відрізняються своєю божевільністю:

Один із них наказує людям жити довше жити, ніж вони живуть зараз, хоча це неможливо.

Другий вимагає, щоб молодь вірила в Росію.

У третьому вказано, що Росія має посісти четверте місце серед країн світу за обсягом ВВП.

Як зазначив Ігор Яковенко, це традиційні ритуальні укази, які наказують країні стати такою, якою вона не може бути за визначенням.

Не зовсім трансляція

Частина інавгурації Владіміра Путіна проходила із невеликою затримкою приблизно в 30 секунд. Джерела у федеральних телеканалах пояснили це міркуваннями безпеки першої особи.

Російський опозиційний журналіст наголосив, що крім побоювань щодо проблем, пов'язаних із життям та здоров'ям головного терориста сучасності, зазвичай такі затримки – це телевізійний маневр.

Це не зовсім трансляція, а скоріше невеликий запис. Подібні затримки пов'язані з можливістю коригування зображення, якщо раптом виникнуть несподівані проблеми, які можна вирізати, наприклад, Путін спіткнеться або запнеться,

– сказав Ігор Яковенко.

"Інавгурація" Путіна: що було