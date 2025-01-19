Инаугурация Дональда Трампа: текстовая онлайн-трансляция церемонии

20 января 2025 года в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Вечером в субботу, 18 января, Трамп прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инаугурации, основная часть которой состоится 20 января.

После этого Дональд Трамп официально приобретает статус 47-го президента США и приступает к исполнению своих обязанностей. Как проходит инаугурация Трампа и какие заявления сделал новый глава страны, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Большое возвращение: почему инаугурация Трампа особенная, кого пригласили и приедет ли Зеленский

Инаугурация Дональда Трампа: все, что нужно знать