Это его раздражало: что помешало проведению инаугурации Трампа по его сценарию

В Вашингтоне 20 января состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа, которая прошла в закрытом помещении из-за погодных условий. Это не единственный фактор, который испортил настроение 47-му президенту США накануне важного события.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Трамп откровенно нервничал, ожидая инаугурационные мероприятия. Также инаугурационному комитету 47-го президента удалось собрать рекордную сумму в истории США – более 150 миллионов долларов.

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Трамп не удержался

Рыбачук отметил, что вызвало недовольство Трампа накануне инаугурации. В США 9 января состоялись похороны 39-го президента США Джимми Картера. Согласно закону, 30 дней после смерти американского президента страна должна его чтить. В частности, должны быть полуопущены на всех флагштоках американские флаги. Трамп был очень не доволен этим.

Трамп не удержался и обвинил Байдена и демократов в том, что они ему якобы испортили праздник,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации.

Также холодная погода помешала провести инаугурацию на открытом воздухе, что разозлило Трампа, ведь он не смог пройтись по улицам Вашингтона. А 47-й президент очень любит массовые собрания, он, по словам Рыбачука, в них купается.

Еще один неприятный момент – Мишель Обама написала официальное письмо, в котором заявила, что не будет присутствовать на инаугурации. Она не объяснила причину, но, понятно, что она есть и довольно глубокая,

– предположил он.

Накануне этого события, по его словам, преимущественно женщины – примерно 25 тысяч – вышли на марш протеста. Американская пресса утверждает что это один из крупнейших митингов, который проходил накануне инаугурации американского президента.

Все это раздражало Трампа, но его команда придумала сценарий инаугурации в закрытом помещении, также состоится три бала,

– подчеркнул Рыбачук.

Кроме того, по его мнению, на пути проведения инаугурации на открытом воздухе стала безопасность. Достаточно сказать, что примерно 25 тысяч полицейских во время инаугурационных мероприятий находятся в центре Вашингтона.

Адвокаты готовятся к "жатве"

Очень большое внимание будет привлечено к документам, которые подпишет Трамп в первые дни президентства. Его окружение говорит, о готовности около 100 распоряжений и указов.

Американские адвокаты шутят, что готовятся к "жатве", ведь многие указы будут жестко не приняты их потенциальными жертвами. В частности, мигрантами. В адвокатском цехе ожидают больших прибылей,

– отметил Олег Рыбачук.

Обратите внимание! Ожидают прибыли в связи с приходом к власти в США Трампа и те, кто занимается криптовалютой. Мемкоин, который выпустил Трамп, сначала стоил центы, потом достиг 70 долларов. Это не акция, а просто сувенир, по словам Юрия Рыбачука, который получил бешеную капитализацию – за два дня она достигла 10 миллиардов.

К слову, во время своей инаугурационной речи Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на южной границе Соединенных Штатов. По его словам, нелегальные эмигранты будут задержаны и возвращены в те страны, откуда они приехали в США.