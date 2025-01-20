Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Трамп відверто нервував, очікуючи інавгураційні заходи. Також інавгураційному комітету 47-го президента вдалося зібрати рекордну суму в історії США – понад 150 мільйонів доларів.

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Трамп не втримався

Рибачук наголосив, що викликало незадоволення Трампа напередодні інавгурації. У США 9 січня відбувся похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Відповідно до закону, 30 днів після смерті американського президента країна має його шанувати. Зокрема, повинні бути напівприспущені на всіх флагштоках американські прапори. Трамп був дуже не задоволений цим.

Трамп не втримався і звинуватив Байдена і демократів в тому, що вони йому нібито зіпсували свято,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації.

Також холодна погода завадила провести інавгурацію на відкритому повітрі, що роздратувало Трампа, адже він не зміг пройтися вулицями Вашингтону. А 47-й президент дуже любить масові зібрання, він, за словами Рибачука, в них купається.

Ще один неприємний момент – Мішель Обама написала офіційного листа, в якому заявила, що не буде присутня на інавгурації. Вона не пояснила причину, але, зрозуміло, що вона є і доволі глибока,

– припустив він.

Напередодні цієї події, за його словами, переважно жінки – приблизно 25 тисяч – вийшли на марш протесту. Американська преса стверджує, що це один з найбільших мітингів, який проходив напередодні інавгурації будь-якого американського президента.

Все це дратувало Трампа, але його команда вигадала сценарій інавгурації в закритому приміщені, також відбудеться три бали,

– підкреслив Рибачук.

Крім того, на його думку, на заваді проведення інавгурації на відкритому повітрі стала безпека. Достатньо сказати, що приблизно 25 тисяч поліцейських під час інавгураційних заходів перебувають в центрі Вашингтону.

Адвокати готуються до "жнив"

Дуже велика увага буде привернута до документів, які підпише Трамп у перші дні президентства. Його оточення говорить, про готовність близько 100 розпоряджень та указів.

Американські адвокати жартують, що готуються до "жнив", адже багато указів будуть жорстко неприйняті їхніми потенційними жертвами. Зокрема, мігрантами. В адвокатському цеху очікують великих прибутків,

– зазначив Олег Рибачук.

Зверніть увагу! Очікують прибутків у зв'язку з приходом до влади у США Трампа й ті, хто займається криптовалютою. Мемкоїн, який випустив Трамп, спочатку коштував центи, потім сягнув 70 доларів. Це не акція, а просто сувенір, за словами Юрія Рибачука, який отримав шалену капіталізацію – за два дні вона досягла 10 мільярдів.

До слова, під час своєї інавгураційної промови Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні Сполучених Штатів. За його словами, нелегальні емігранти будуть затримані та повернуті у ті країни, звідки вони приїхали до США.