Важными будут ближайшие дни: кто из команды Трампа может озвучить его позицию по Украине

Дональд Трамп 20 января во время инаугурации принял присягу и стал 47-м президентом США. В своей речи он уделил внимание внутриамериканским вопросам и вообще не упомянул об Украине. Однако для нас важнее, что будет происходить в ближайшие дни после 20 января.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, объяснив, что для Украины сейчас важнее услышать месседжи от представителей команды Трампа. Также 47-й президент США планирует провести встречу с Владимиром Путиным.

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Это ни о чем не говорит

Рейтерович заметил, что не нужно уделять большого внимания выступлению Трампа, потому что многое из того, что он сказал может быть не реализовано.

То, что Трамп не упомянул об Украине, ни о чем не говорит. Он сказал, что завершит все войны, которые происходят. Вообще о внешней политике говорил не много, а Ближний Восток упомянул в контексте того, что состоялся обмен заложников. Однако Трамп не имеет к этому прямого отношения,

– объяснил политолог.

Инаугурационная речь Трампа, по его словам, была очень американской, он обращался именно к гражданам США. Почти 98% того, что он сказал, было направлено на внутреннюю аудиторию. Это его больше всего волновало.

Трамп сознательно акцентировал на внутренних вопросах своей страны, потому что, по мнению 47-го президента, прежде всего надо навести порядок в Соединенных Штатах, которые якобы были полностью "развалены". И теперь Трамп возродит США. Это для него приоритет №1.

Обратите внимание! Новый госсекретарь Марко Рубио считает, что США стремятся как можно быстрее закончить войну в Украине. Однако, по его словам, для достижения мира "обе стороны должны пойти на уступки".

Для Украины важнее будут следующие 1 – 2 суток после инаугурации, когда Трамп завершит ключевые назначения и с важными заявлениями выступят люди, которые будут отвечать, в частности, за внешнюю политику,

– подчеркнул он.

Украину, по словам политолога, должны интересовать 3 человека плюс один: Госсекретарь – Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности – Майкл Уолц, спецпредставитель по Украине Кит Келлог и министр обороны Питер Хегсет (с его кандидатурой могут возникнуть проблемы при утверждении в Конгрессе).

Эта троица озвучит вещи, которые будут связаны с Украиной. Насколько они будут приятными для нас, это открытый вопрос,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Отметим, что по мнению журналистов CNN, Трамп во время инаугурационной речи не упомянул об Украине по двум причинам. Во-первых, он не хочет "комментировать свою позицию относительно войны в Украине" и называть сроки ее окончания. А во-вторых, Трамп, вероятно, осознал, что "легкую победу" не так просто достичь, и завершение войны в Украине является "сложным и длительным процессом".