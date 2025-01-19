Команда Трампа разочарована: кто будет представлять Китай на инаугурации нового лидера США

Китай на инаугурацию Дональда Трампа отправляет вице-президента Хань Чжэна, а не министра иностранных дел, как это обычно происходит. Западные медиа рассматривают это как жест, символизирующий определенное дистанцирование.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Китай пока наблюдает за ситуацией и не хочет активно вмешиваться. Пекин придерживается позиции: "Когда вы нас позовете, тогда мы появимся".

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"Команда Трампа разочарована тем, что приедет вице-президент. Этот человек – номинальный. Он имеет еще меньше полномочий, чем спецпредставители или министр иностранных дел. Но я бы пока не делал больших выводов", – объяснил Игорь Рейтерович.

Выжидательная позиция

Китай ждет, пока Трамп предложит сотрудничество, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Игорь Рейтерович добавляет, что тогда Китай будет готов начать налаживать новые отношения с США. Именно поэтому на инаугурацию отправляют не самое важное лицо, демонстрируя, что решение еще не принято.

Китай сейчас в выигрышной позиции. Россия никуда не денется от Китая. Но им уже нечего брать от России, кроме территорий,

– добавил Рейтерович.

Политолог пояснил, что Трампу тоже выгодно наладить отношения с Китаем. Во время выборов он угрожал пошлинами и санкциями, обещал начать торговую войну. Но после победы его риторика в отношении Китая стала сдержанной.

"Единственное, где он не сдерживается, – это по Панаме и Арктике. Но в целом он ждет. Трамп хочет использовать Китай, чтобы завершить российско-украинскую войну", – отметил Игорь Рейтерович.

Сейчас идет игра: кто кого лучше использует и получит больше преимуществ.

Экономика России равна штату

США считают Китай большой угрозой, потому что это вторая экономика мира.

А что такое экономика России? Как сказал представитель администрации Трампа: "Она меньше экономики моего родного Техаса". Это правда: экономика России – как экономика штата Калифорния или Техас,

– напомнил Рейтерович.

Для США Россия – не экономический противник, только ядерная угроза. Китай может решить этот вопрос, а дальше уже перейти к экономическим договоренностям.

"Например, США могут сказать: "Вы уже эксплуатируете Россию. Продолжайте, только не расширяйтесь". Остальные вопросы мы решим другим путем", – объяснил Рейтерович.

Китай стратегически недоволен поведением Северной Кореи. Они считают, что Россия нагло вмешалась в их сферу влияния.

Китайцы говорят: слушайте, северные корейцы, сходитесь с русскими, но война рано или поздно закончится. Куда вы тогда вернетесь? К нам. Потому что мы рядом и всегда вам помогали,

– отметил Рейтерович.

Китаю также не нравится рост значимости Ким Чен Ына.

"У него от этого головокружение от успехов. Он чаще запускает ракеты, что создает нестабильность в регионе", – добавил политолог.

Провокации ускоряют гонку вооружений

Из-за этой нестабильности страны региона, такие как Южная Корея и Япония, увеличивают расходы на оборону. Однако новое оружие они готовят не столько против Северной Кореи, а против Китая.

Северная Корея провоцирует. Например, Япония заложила корабли, которые называют "убийцы авианосцев". У Северной Кореи нет авианосцев, но они есть у Китая,

– объяснил Игорь Рейтерович.

Такое поведение Северной Кореи не нравится Китаю, ведь она ускоряет гонку вооружений, что не выгодно для Китая. Китай планировал завершить модернизацию своих военных сил к 2035 году и стать ведущей силой в регионе.

Это, кстати, могут использовать американцы. Они могут обратиться к Китаю с предложением: "Смотрите, у вас все неспокойно, давайте сделаем так, чтобы Северная Корея вернулась к своему курсу и снова оказалась под вашим влиянием,

– объяснил Игорь Рейтерович.

Китай, вероятнее всего, прямо вмешиваться не будет, но уже демонстрирует свое недовольство. Например, несколько недель назад крупнейшие китайские порты перестали принимать российские танкеры теневого флота. Это сигнал как для России, так и для США. Китай боится вторичных санкций со стороны Штатов, но одновременно намекает России.

"Был период, когда Китай держал фуры на границе с Россией по 3-4 дня, не пропуская их, или останавливал активную работу железной дороги. Россия эти намеки иногда понимает, а иногда игнорирует. Но факт остается фактом: у Китая есть все инструменты, чтобы заставить Россию действовать так, как он хочет", – подытожил Игорь Рейтерович.