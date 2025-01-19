Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Китай наразі спостерігає за ситуацією і не хоче активно втручатися. Пекін дотримується позиції: "Коли ви нас покличете, тоді ми з'явимося".

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"Команда Трампа розчарована тим, що приїде віцепрезидент. Ця людина – номінальна. Вона має ще менше повноважень, ніж спецпредставники чи міністр закордонних справ. Але я б поки не робив великих висновків", – пояснив Ігор Рейтерович.

Вичікувальна позиція

Китай чекає, поки Трамп запропонує співпрацю, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Ігор Рейтерович додає, що тоді Китай буде готовий почати налагоджувати нові відносини із США. Саме тому на інавгурацію відправляють не найважливішу особу, демонструючи, що рішення ще не прийнято.

Китай зараз у виграшній позиції. Росія нікуди не дінеться від Китаю. Але їм вже немає чого брати від Росії, окрім територій,

– додав Рейтерович.

Політолог пояснив, що Трампу теж вигідно налагодити відносини з Китаєм. Під час виборів він погрожував митами та санкціями, обіцяв розпочати торговельну війну. Але після перемоги його риторика щодо Китаю стала стриманою.

"Єдине, де він не стримується, – це щодо Панами та Арктики. Але загалом він чекає. Трамп хоче використати Китай, щоб завершити російсько-українську війну", – зазначив Ігор Рейтерович.

Зараз триває гра: хто кого краще використає і отримає більше переваг.

Економіка Росії дорівнює штату

США вважають Китай великою загрозою, бо це друга економіка світу.

А що таке економіка Росії? Як сказав представник адміністрації Трампа: "Вона менша за економіку мого рідного Техасу". Це правда: економіка Росії – як економіка штату Каліфорнія чи Техас,

– нагадав Рейтерович.

Для США Росія – не економічний противник, лише ядерна загроза. Китай може вирішити це питання, а далі вже перейти до економічних домовленостей.

"Наприклад, США можуть сказати: "Ви вже експлуатуєте Росію. Продовжуйте, тільки не розширюйтеся". Решту питань ми вирішимо іншим шляхом", – пояснив Рейтерович.

Китай стратегічно незадоволений поведінкою Північної Кореї. Вони вважають, що Росія нахабно втрутилася у їхню сферу впливу.

Китайці кажуть: слухайте, північні корейці, якшаєтеся з росіянами, але війна рано чи пізно закінчиться. Куди ви тоді повернетеся? До нас. Бо ми поруч і завжди вам допомагали,

– зазначив Рейтерович.

Китаю також не подобається зростання значущості Кім Чен Ина.

"У нього від цього запаморочення від успіхів. Він частіше запускає ракети, що створює нестабільність у регіоні", – додав політолог.

Провокації пришвидшують гонку озброєнь

Через цю нестабільність країни регіону, такі як Південна Корея і Японія, збільшують витрати на оборону. Однак нову зброю вони готують не стільки проти Північної Кореї, а проти Китаю.

Північна Корея провокує. Наприклад, Японія заклала кораблі, які називають "вбивці авіаносців". У Північної Кореї немає авіаносців, але вони є у Китаю,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Така поведінка Північної Кореї не подобається Китаю, адже вона прискорює гонку озброєнь, що не вигідно для Китаю. Китай планував завершити модернізацію своїх військових сил до 2035 року і стати провідною силою в регіоні.

Це, до речі, можуть використати американці. Вони можуть звернутися до Китаю з пропозицією: "Дивіться, біля вас усе неспокійно, давайте зробимо так, щоб Північна Корея повернулася до свого курсу і знову опинилася під вашим впливом,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Китай, найімовірніше, прямо втручатися не буде, але вже демонструє своє невдоволення. Наприклад, кілька тижнів тому найбільші китайські порти перестали приймати російські танкери тіньового флоту. Це сигнал як для Росії, так і для США. Китай боїться вторинних санкцій з боку Штатів, але водночас натякає Росії.

"Був період, коли Китай тримав фури на кордоні з Росією по 3-4 дні, не пропускаючи їх, або зупиняв активну роботу залізниці. Росія ці натяки іноді розуміє, а іноді ігнорує. Але факт залишається фактом: у Китаю є всі інструменти, щоб змусити Росію діяти так, як він хоче", – підсумував Ігор Рейтерович.