Хоть и без упоминания об Украине: в речи Трампа заметили 2 интересных момента

Хотя в речи Дональда Трампа слово "Украина" ни разу не прозвучало, политологи увидели между строк важные сигналы для Украины. Есть тезисы, которые свидетельствуют о возможных положительных перспективах для Украины.

Политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил два важных момента, которые могут быть положительными для Украины.

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Первый момент – стремление Трампа стать миротворцем и объединителем.

Слово "Украина" – не звучало

Он хочет закончить войны, в которых США даже не участвовали или могли бы принять участие. Поэтому, это я считаю, было сказано об Украине,

– подчеркнул Лесной.

Второй положительный момент – намерение укреплять армию и делать ее более мощной. Это предполагает заказ на изготовление оружия, что открывает возможности и для Украины.

"У нас есть вероятность получать больше, потому что именно это лобби очень сильно представлено среди республиканцев. Оно не будет медлить, чтобы заработать большие деньги, – поэтому это тоже об Украине. Мы не услышали само слово "Украина", но между строк – это однозначно о нас было сказано несколько раз", – объяснил политолог.

Популизм и америкоцентризм

В то же время, по словам Лесного, в речи были моменты, вызывающие беспокойство. Трамп продемонстрировал подход, при котором большое государство может ограничивать суверенитет меньших.

"Это негативный момент, и такую логику исповедует наш главный враг – Путин, который считает, что великая держава может ограничивать или уничтожать другие государства. Надеюсь, что это просто риторика со стороны Трампа и что она не будет подкреплена конкретными действиями, хотя то, что он передал "привет" Панаме, – это тоже несколько напрягает", – отметил Лесной.

Политолог добавил, что речь содержала много популистских заявлений, которые были направлены на рядовых американцев.

Если посмотреть на предыдущую каденцию, то там тоже было много громких заявлений, но не все дошли до реализации. Эмоционально она была построена очень круто, она была нацелена на конкретные целевые аудитории. Я думаю, что она достигла своей цели,

– подытожил политолог.

Лесной также отметил, что инаугурация стала пиком политического успеха Трампа, однако дальше его ждет рутинная работа, которая может не иметь такой единодушной поддержки в мире.