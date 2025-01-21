Політолог і президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив два важливі моменти, які можуть бути позитивними для України.

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Перший момент – прагнення Трампа стати миротворцем і об'єднувачем.

Слово "Україна" – не звучало

Він хоче закінчити війни, у яких США навіть не брали участь або могли б узяти участь. Тому, це я вважаю, було сказано про Україну,

– наголосив Лісний.

Другий позитивний момент – намір зміцнювати армію та робити її потужнішою. Це передбачає замовлення на виготовлення зброї, що відкриває можливості й для України.

"У нас є ймовірність отримувати більше, тому що саме це лобі дуже сильно представлене серед республіканців. Воно не буде зволікати, щоб заробити великі гроші, – тому це теж про Україну. Ми не почули саме слово "Україна", але між рядками – це однозначно про нас було сказано декілька разів", – пояснив політолог.

Популізм і америкоцентризм

Водночас, за словами Лісного, у промові були моменти, що викликають занепокоєння. Трамп продемонстрував підхід, за якого велика держава може обмежувати суверенітет менших.

"Це негативний момент, і таку логіку сповідує наш головний ворог – Путін, який вважає, що велика держава може обмежувати або знищувати інші держави. Сподіваюся, що це просто риторика з боку Трампа і що вона не буде підкріплена конкретними діями, хоча те, що він передав "привіт" Панамі, – це теж дещо напружує", – зазначив Лісний.

Політолог додав, що промова містила багато популістських заяв, які були спрямовані на пересічних американців.

Якщо подивитися на попередню каденцію, то там теж було багато гучних заяв, але не всі дійшли до реалізації. Емоційно вона була побудована дуже круто, вона була націлена на конкретні цільові аудиторії. Я думаю, що вона досягла своєї мети,

– підсумував політолог.

Лісний також зазначив, що інавгурація стала піком політичного успіху Трампа, проте далі його чекає рутинна робота, яка може не мати такої одностайної підтримки у світі.