Накануне инаугурации Дональда Трампа Владимир Путин поздравил его с событием. Совсем скоро республиканец вернется в Белый дом.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия якобы отстаивает интересы своего народа

По словам Путина, Россия открыта для диалога с новой администрацией США по "украинскому конфликту".

Российский президент также сказал, что целью диалога должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе.

Обратите внимание! Россия хочет переговоров именно на своих условиях, которые предусматривают отказ от территории и прекращение интеграции в НАТО.

В то же время он отметил, что власти России будут продолжать бороться за интересы русского народа, ведь "в этом заключается смысл СВО". Похоже, Путин снова забыл, какие цели закладывал для "специальной военной операции".

Также Россия якобы хочет, чтобы диалог со США строился на основе равенства и взаимоуважения.