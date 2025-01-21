Трамп выступил на Балу главнокомандующих и разрезал торт саблей
После инаугурации Трампа у него были запланированы три традиционных бала: Бал главнокомандующих, Бал свободы и Бал благотворителей. Два из них президентская чета уже посетила.
В частности, на Балу главнокомандующих Трамп разрезал торт саблей и станцевал с женой Меланией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Трамп посетил балы после своей инаугурации
На Балу главнокомандующих американский президент имел короткую речь. Во время нее он обратился к солдатам, дислоцированных в Южной Корее, со словами "Эй, как дела Ким Чен Ын?", что вызвало смех в аудитории.
После супруги Трампов станцевали под боевой гимн Республики вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и второй леди Ушей Вэнс.
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После этого новый президент США саблей нарезал пирог на военную тематику.
Затем начались музыкальные выступления, в том числе группы кантри-музыки Rascal Flatts и кантри-певца Паркера Макколлума.
Мероприятие прошло в конференц-центре Уолтера Вашингтона, который предназначен для военнослужащих.
Второй бал инаугурационного вечера Трампа – Бал свободы проходил в том же конференц-центре. Туда были приглашены сторонники нового президента.
Третье мероприятие, Бал благотворителей, запланирован последним. Там будет много гостей, которые являются главными донорами президента.