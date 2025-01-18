В США начались протесты против инаугурации Трампа

Тысячи людей уже собрались в Вашингтоне, чтобы протестовать против инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Активисты за права женщин, расовую справедливость и другие инициативы выступили против новой политики, которая, по их мнению, будет угрожать их конституционным правам во время возвращения республиканцев к власти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Вашингтоне начинаются протесты против инаугурации Трампа

В США собираются новые протесты против инаугурации Трампа. Ожидаются, что они будут гораздо масштабнее, чем в 2017 году. Так, в Вашингтоне уже собрались тысячи людей. Их маршрут пролегал мимо центра города, Белый дом, мемориал Линкольну и вдоль Национального торгового центра. К протестам также присоединилось и движение за права женщин в США, однако их протесты значительно меньше, по сравнению с 2017 годом.

В общем, протесты против инаугурации Трампа пройдут по всей стране. Ожидается, что их будет около 300, а участие в них примет 50 тысяч американцев. В то же время полиция считает, что протестующих будет вдвое меньше – около 25 тысяч.

Протестующие утверждают, что многие американцы разочарованы, что новым президентом станет Дональд Трамп.

Напомним, что о масштабных протестах перед инаугурацией Трампа под названием "Марш Людей" объявили 8 ноября. По сообщениям в СМИ, мероприятие соберет около 50 тысяч человек, которые стремятся привлечь внимание к угрожающим, по их мнению, аспектам политики новоизбранного президента. Участники марша будут выступать в защиту прав женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также этнических и религиозных меньшинств.