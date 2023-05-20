4 года назад состоялась инаугурация Зеленского: как сменился президент

Четыре года назад, 20 мая, прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. За это время государство прожило существенные изменения. Сменился, в частности, и сам президент.

За эти четыре года наша страна прошла много испытаний. В частности, полномасштабное нападение России. Это не могло не отразиться на властных верхушках, в частности, на президенте, информирует 24 Канал.

Кстати говоря От юмориста к Верховному Главнокомандующему: биография Зеленского, которым увлекается мир

После инаугурации прошло 4 года

Напомним, на церемонии инаугурации в 2019 году Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", то теперь народ несет общую ответственность за страну.

Главный месседж главы государства заключался в том, что Украина начинается с каждого из нас. К примеру, Зеленский заявлял, что европейская страна начинается с каждого, каждый из нас погиб на Донбассе и каждый день мы теряем каждого из нас.

Как происходила инаугурация: видео

Как изменился Зеленский

Во власти партии "Слуга народа" обнародовали фотографии Зеленского, на которых заметны изменения за эти 4 года. Это неудивительно, поскольку за этот период даже само существование Украины было под угрозой.

Зеленский сейчас и 4 года назад / Фото с телеграмму "Слуга народа":

Но каждый раз Владимир Зеленский доказывал, что он – настоящий лидер нации. Парламенты ведущих стран мира аплодируют ему стоя,

– говорится в сообщении.

Для сравнения использовали фото Зеленского с лидерами других государств, его фотографии по обложкам ведущих СМИ и кадры с фронта вместе с защитниками.

Зеленский во время года полномасштабной войны / Фото с телеграммы "Слуги народа":