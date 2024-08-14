Германия больше не расследует инцидент на авиабазе в Кельне как диверсию: почему так

На военной базе Кельн-Ван вблизи аэропорта Кельна тысячам сотрудников запретили пить воду из-под крана. Сначала было подозрение, что кто-то совершил диверсию, но теперь инцидент рассматривают как незаконное проникновение, передает 24 Канал.

Похожая ситуация была и в городе Гайленкирхен. Там закрыли военно-воздушную базу НАТО из-за подозрения диверсии, известно об одном задержанном.

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Что известно о возможной диверсии в Кельне

Полиция Кельна заявила, что будет рассматривать инцидент на военной авиабазе как незаконное проникновение. Там утверждают, что подозрения относительно саботажа оказались безосновательными.

Собственно, утром 14 августа на авиабазе Кельн-Ван заметили постороннее лицо, но поиски оказались безуспешными. Подозревали, что этот человек мог вмешаться в систему водоснабжения казарм.

В воздушных силах Германии сообщили: зафиксировали аномальный уровень воды, а в заборе на территории базы было отверстие. Казармы закрывали, военным привозили воду из канистр. Пока нет данных, что кто-то заболел.

Делом занимаются военная полиция, служба военной контрразведки и служба государственной безопасности. Питьевую воду проверяют, для гражданских угрозы нет, потому что казармы имеют собственное водоснабжение.

В казармах работают около 5 тысяч человек. Там также базируется отдел готовности к полетам Бундесвера, который отвечает за поездки членов кабинета министров и высокопоставленных чиновников.

Подозрение в манипуляциях с водой возникло потому, что отверстие было лишь в ограждении, которое вело непосредственно к собственному водопроводу казармы. Внешняя ограда, которая окружает всю базу, не была повреждена.