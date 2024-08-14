Схожа ситуація була і в місті Гайленкірхен. Там закрили військово-повітряну базу НАТО через підозру диверсії, відомо про одного затриманого.

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Що відомо про можливу диверсію в Кельні

Поліція Кельна заявила, що розглядатиме інцидент на військовій авіабазі як незаконне проникнення. Там стверджують, що підозри щодо саботажу виявилися безпідставними.

Власне, зранку 14 серпня на авіабазі Кельн-Ван помітили сторонню особу, та пошуки виявились безуспішними. Підозрювали, що ця людина могла втрутитися в систему водопостачання казарм.

У повітряних силах Німеччини повідомили: зафіксували аномальний рівень води, а в паркані на території бази був отвір. Казарми закривали, військовим привозили воду з каністр. Поки немає даних, що хтось захворів.

Справою займаються військова поліція, служба військової контррозвідки і служба державної безпеки. Питну воду перевіряють, для цивільних загрози нема, бо казарми мають власне водопостачання.

У казармах працюють близько 5 тисяч осіб. Там також базується відділ готовності до польотів Бундесверу, який відповідає за поїздки членів кабінету міністрів і високопоставлених урядовців.

Підозра в маніпуляціях з водою виникла тому, що отвір був лише в огорожі, яка вела безпосередньо до власного водопроводу казарми. Зовнішня огорожа, яка оточує всю базу, не була пошкоджена.