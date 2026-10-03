Об этом сообщает CNN.

Что обнаружили в соцсетях у нападавшего?

Подозреваемый – гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки и несколько лет жил в Эмиратах.

Мужчина около 7 лет работал в Oman Air, однако в феврале 2025 года покинул авиакомпанию. По словам источника, его отстранили от летной подготовки из-за опасений относительно радикальных взглядов и перевели на другую должность.

Позже он работал в Royal Air Maroc, а затем перешел в Flydubai. Профиль мужчины в LinkedIn, где была указана соответствующая информация о работе и образовании, после инцидента удалили.

CNN проанализировала удаленные страницы, принадлежавшие аль-Хаммами. В частности, в LinkedIn появились видео из кабины самолетов, изображения самолетов израильских авиакомпаний El Al и Arkia, а также фотографии Аймана аз-Завахири – бывшего лидера "Аль-Каиды", и Хумама аль-Балави, совершившего смертоносный теракт в 2009 году.

Кроме того, на странице были опубликованы изображения трех самых святых мест ислама – в Мекке, Медине и Иерусалиме. CNN также проанализировала почти 3000 удаленных постов этого мужчины в X, опубликованных в 2021–2022 годах.

В них, в частности, речь шла о строгих требованиях к будущей жене и критике работы женщин в смешанных по полу коллективах.

"Сколько благопристойных, религиозных девушек было разрушено и подвергнуто манипуляциям на работе в смешанной по полу группе?

– говорилось в одном из постов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что подозреваемый, по предварительным данным, прошел "исламистскую радикальную идеологическую обработку". В то же время окончательные мотивы нападения еще устанавливаются.

Что известно о нападении на борту?

Инцидент произошел 30 сентября во время рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Подозреваемый, который был вторым пилотом, напал на капитана и ранил его, после чего самолет резко потерял высоту; пассажиры и члены экипажа смогли его остановить.

Самолет перенаправили в Саудовскую Аравию, где он совершил экстренную посадку. В настоящее время расследование возглавляют правоохранительные органы ОАЭ, а Израиль также приобщен к установлению обстоятельств происшествия; генеральный прокурор Эмиратов отдельно проверяет возможную связь инцидента с террористической деятельностью и возможное предварительное планирование.

Сам капитан Смит Маччар, получивший ранение, уже рассказал о пережитом. Он отметил, что понял, что самолет падает, и решил открыть дверь кабины, чтобы пассажиры могли вмешаться: "Я делал это ради своей жизни, но в то же время знал, что не могу позволить всем остальным погибнуть".