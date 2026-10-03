Про це повідомляє CNN.

Що знайшли в соцмережах нападника?

Підозрюваним є громадянин Оману Хамам аль-Хаммамі. Він народився в ОАЕ в сім'ї оманця та сирійки й кілька років жив в Еміратах.

Чоловік близько 7 років працював в Oman Air, однак у лютому 2025 року залишив авіакомпанію. За словами джерела, його відсторонили від льотної підготовки через занепокоєння щодо радикальних поглядів і перевели на іншу посаду.

Пізніше він працював у Royal Air Maroc, а згодом приєднався до Flydubai. Профіль чоловіка в LinkedIn, де була вказана відповідна інформація про роботу та навчання, після інциденту видалили.

CNN проаналізувала видалені сторінки, які належали аль-Хаммамі. Зокрема, у LinkedIn з'явилися відео з кабін літаків, зображення літаків ізраїльських авіакомпаній El Al та Arkia, а також фотографії Аймана аз-Завахірі – колишнього лідера "Аль-Каїди", та Хумама аль-Балаві, який здійснив смертельний теракт у 2009 році.

Окрім цього, на сторінці було опубліковано зображення трьох найсвятіших місць ісламу – у Мецці, Медині та Єрусалимі. CNN також проаналізувала майже 3000 видалених дописів чоловіка в X, опублікованих у 2021 – 2022 роках.

У них, зокрема, йшлося про суворі вимоги до майбутньої дружини та критику роботи жінок у змішаних за статтю колективах.

Скільки поважних, релігійних дівчат було зруйновано та маніпульовано на роботі зі змішаною гендерною групою?

– йшлося в одному з дописів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що підозрюваний, за попередніми даними, пройшов "ісламістську радикальну ідеологічну обробку". Водночас остаточні мотиви нападу ще встановлюють.

Що відомо про напад на борту?

Інцидент стався 30 вересня під час рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва. Підозрюваний, який був другим пілотом, напав на капітана та поранив його, після чого літак різко втратив висоту; пасажири й члени екіпажу змогли його зупинити.

Літак перенаправили до Саудівської Аравії, де він здійснив екстрену посадку. Наразі розслідування очолюють правоохоронці ОАЕ, а Ізраїль також долучений до встановлення обставин події; генеральний прокурор Еміратів окремо перевіряє можливий зв'язок інциденту з терористичною діяльністю та можливе попереднє планування.

Сам капітан Smit Machchhar, який дістав поранення, вже розповів про пережите. Він зазначив, що зрозумів, що літак падає, і вирішив відкрити двері кабіни, щоб пасажири могли втрутитися: "Я робив це заради свого життя, але водночас знав, що не можу дозволити всім іншим загинути".