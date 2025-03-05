Российский СУ-35 агрессивно маневрировал возле французского БпЛА: обнародовали видео инцидента

В воскресенье, 2 марта, в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем произошел инцидент с участием российского Су-35. Он выполнил опасные маневры возле французского разведывательного беспилотника Reaper.

Об этом 4 марта сообщил в Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню, опубликовав видео полета, передает 24 Канал. Истребитель мог спровоцировать потерю управления дроном.

Смотрите также Американское небо и авиация под контролем Маска: зачем он вмешивается в безопасность полетов США

Что известно о российской провокации

По мнению министра, подобные "преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия" являются неприемлемыми в международном пространстве.

Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником, что свидетельствует о желании ограничить свободное воздушное движение в совместном воздушном пространстве,

– заявил Лекорню.

Он также добавил, что Франция будет продолжать принимать меры для защиты свободы навигации в международных воздушных и морских пространствах.

Лекорню показал инцидент с российским СУ-35: смотрите видео

К слову, ранее 24 Канал сообщал, что Россия могла просить США восстановить прямое авиасообщение и вернуть конфискованное имущество на переговорах в Стамбуле. После этой новости акции российского Аэрофлота выросли на 3,8%.