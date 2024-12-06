Германия засекретила инцидент с обстрелом Россией вертолета в Балтийском море, –СМИ

Министерство обороны Германии рассекретило инцидент с обстрелом вертолета в Балтийском море. Ранее стало известно, что военное судно России могло атаковать немецкий вертолет сигнальными снарядами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Отмечают, что российский танкер, который направлялся в Сирию, сопровождался российским военным кораблем Меркурий.

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Когда же бортовой вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen приблизился к вооруженному российскому отряду, с танкера было сделано несколько выстрелов.

"Когда морской вертолет SeaLion преебувавший на высоте примерно 7 километров, с танкера были произведены выстрелы световыми снарядами. Также с борта судна, обращенного к вертолету, были сделаны выстрелы из пулемета - в воду", – говорится в сообщении.

К слову, представитель Министерства обороны Германии отказался комментировать информацию о российском корабле, который якобы обстрелял немецкий вертолет. При этом отметил, что нарушение правил на море или в воздушном пространстве время от времени случаются.

Данные засекретили

Немецкий фрегат Nordrhein-Westfalen, по данным СМИ, стал участником засекреченного инцидента с российской стороной.

Также министерство обороны Германии отказалось раскрывать детали. Ведомство отказалось раскрывать детали, ссылаясь на военную безопасность, и классифицировало то, что случилось, как "красное дело", что указывает на высокую степень чувствительности информации.