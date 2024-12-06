Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Зазначають, що російський танкер, який прямував до Сирії, супроводжувався російським військовим кораблем Меркурій.

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Коли ж бортовий вертоліт німецького фрегата Nordrhein-Westfalen наблизився до озброєного російськогго загону, з танкера було зроблено кілька пострілів.

"Коли морський вертоліт SeaLion преебував на висоті приблизно 7 кілометрів, з танкера були зроблені постріли світловими снарядами. Також із борту судна, зверненого до вертольота, були зроблені постріли з кулемета - у воду", – ідеться у повідомленні.

До слова, речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати інформацію про російський корабель, який нібито обстріляв німецький гелікоптер. При цьому зазначив, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються.

Дані засекретили

Німецький фрегат Nordrhein-Westfalen, за даними ЗМІ, став учасником засекреченого інциденту з російською стороною.

Також міністерство оборони Німеччини відмовилось розкривати деталі. Відомство відмовилось розкривати деталі, посилаючись на військову безпеку, і класифікувало те, що трапилося, як "червону справу", що вказує на високий ступінь чутливості інформації.