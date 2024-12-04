Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Російський корабель обстріляв німецький гелікоптер

У Балтійському регіоні загострюється ситуація між Росією та країнами НАТО. Так, гелікоптер німецьких військово-повітряних сил виконував завдання в районі Балтики, однак по борту відкрили вогонь.

Як повідомляють у ЗМІ, екіпаж російського корабля почав стріляти по гелікоптеру сигнальними боєприпасами. Додаткові обставини інциденту залишаються невідомими.

Ймовірно, німецький вертоліт проводив патрулювання чи розвідку над акваторією Балтійського моря. Інцидент також підтвердила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок коротко на зустрічі НАТО в Брюсселі, проте жодних деталей вона не повідомляла.

Бербок також додала, що використання сигнальних боєприпасів є поширеним явищем у надзвичайних ситуаціях. Разом з тим, міністерка зауважила, що Балтійським морем ходять кораблі, які беруть участь в обході санкцій через російську загарбницьку війну проти України.

Крім того, очільниця німецького МЗС наголосила, що буде посилено моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. Бербок стверджує, що також буде розширено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів. Причиною цього стало збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Нагадаємо, що у листопаді у Балтійському морі було пошкоджено два кабелі зв'язку – між Швецією і Литвою та між Фінляндією і Німеччиною. Наразі триває розслідування, проте правоохоронці припускають, що кабелі могли пошкодити навмисно за допомогою якоря, який протягнули по дну.