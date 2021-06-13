В Индии после многодневного ливня машины уходят под землю: впечатляющее видео

Индию накрыли ливни. Дороги размыло водой. В сети опубликовали видео, как целый автомобиль буквально исчезает под землей.

Так, автомобиль в жилом комплексе в Мумбаи за считанные секунды погрузился в яму на парковке.

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Сначала под землей исчез капот автомобиля, передние колеса, а затем погрузилась задняя часть и вся машина. К счастью, другие авто, которые были рядом, не пострадали.

Почему образовалась яма

Владелец авто отметил, что яма – это колодец, имеющий глубину около 30 футов. Ему уже около 100 лет.

По словам мужчины, глубокие насосы используют для откачивания воды. Рядом есть кран, чтобы вывести машину.

Сильные осадки в Индии

В Мумбаи в течение последних нескольких дней выпадают сильные осадки. Ливень привел к заболачиванию, а также к разливу озера Повай.

Метеорологи предупредили, что дожди еще будут продолжаться, поэтому людей призвали быть осторожными.

Машина исчезла под землей, смотрите видео: