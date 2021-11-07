В Индии вспыхнула больница с больными COVID-19: есть погибшие
Источник:Times of India
В Индии в отделении больницы вспыхнул пожар. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 6 человек получили ранения.
По данным СМИ, пожар вспыхнул в городе Ахмеднагар, что на западе Индии. Отделение интенсивной терапии вспыхнуло 6 ноября ориентировочно в 10:30.
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В Индии произошел пожар в больнице
11 пациентов, больных COVID-19, погибли, а еще 6 получили ожоги после пожара в отделении больницы города Ахмеднагар,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что 4 пострадавших – женщины в возрасте от 37 до 70 лет. Пожар возник на первом этаже отделения интенсивной терапии, в то же время реанимация на 2 этаже не пострадала.
В Индии в пожаре погибли 11 больных / Фото АР
Власти рассказали, что из-за густого дыма, медикам было трудно выводить больных. Настоящая эвакуация началась после того, как прибыли спасатели.
Глава правительства штата приказал провести расследование инцидента и пообещал выплатить ориентировочно 7 тысяч долларов близким погибших.
Назвали вероятную причину возгорания
Другой чиновник заявил, что причина пожара в том, что противопожарное оборудование "оказалось неадекватным". Хотя, по словам чиновников, деньги на модернизацию инфраструктуры больницы ранее выделяли.
Кратко о последних печальных инцидентах в больницах
- 6 ноября бывшему главному врачу инфекционной больницы в Запорожье, где в ночь на 4 февраля произошел пожар с 4 жертвами, объявили о подозрении. Он скрывается от правоохранителей, его разыскивают.
- 27 февраля в Черновцах в больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, произошел пожар. Два человека погибли.
- 15 апреля в Долине, что на Прикарпатье, в районной больнице возник пожар. Вспыхнула кровля двухэтажного здания и одна из комнат. Жертв и пострадавших не было.