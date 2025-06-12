Авиакатастрофа в Индии: стало известно, куда летел разбившийся самолет

В Индии в четверг, 12 июня, произошла жуткая авиакатастрофа неподалеку от аэропорта города Ахмедабад. Так, разбился самолет AI171 авиакомпании Air India.

Стало известно, куда летел этот самолет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на telegraph india.

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Куда летел самолет, который разбился в Индии

Авиакомпания Air India сообщает, что рейс AI171 направлялся из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик.

Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмедабад-Лондон Гатвик, попал в авиакатастрофу сегодня, 12 июня 2025 года,

– говорится в заявлении Air India.

Сейчас там выясняют все детали.

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Напомним, что информация о том, что в Индии произошла авикатастрофа стала известна ближе к обеду. На борту самолета находилось более 240 человек.

К слову, в украинском МИДе прокомментировали ситуацию. В частности, там заявили, что выясняют информацию относительно возможного пребывания граждан Украины на борту самолета Air India.