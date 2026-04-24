Россия заставляла индусов воевать: родные подали в суд
- 26 семей индийцев подали коллективный иск в суд, поскольку их родственников обманом отправили воевать на стороне России.
- Семьи требуют от посла Индии в России обновленную информацию о судьбе своих близких, ведь тем запрещено пользоваться телефонами.
Граждане Индии отправлялись в Россию на заработки. Но их обманом отправили на войну против Украины. Теперь их родные подали коллективный иск в суд.
Они не знают, где их близкие и живы ли вообще. Об этом рассказали в проекте "Хочу жить".
Что известно об иске Индии против России?
Обманутых семей 26 – именно столько присоединились к иску. Но на самом деле их может быть значительно больше – более 100.
26 семей, чьи дети и мужья поехали в Россию с целью трудоустройства, но были обмануты и принуждены к участию в войне на стороне России, объединились и через суд пытаются добиться ответов о судьбе своих близких. Семьи стремятся выяснить состояние этих людей, а именно – живы ли они, или погибли. Они ничего не знают о родных, потому что в российской армии для них запрещают звонки и телефоны. Поэтому семьи требуют, чтобы посол Индии в России предоставил обновленную информацию о ситуации,
– говорится в заметке.
"Хочу жить" обращают внимание, что индусы не понимают, с чем имеют дело в лице путинского режима. Там отмечают: индийских граждан обманули с контрактами не случайно, потому что российские вербовщики прекрасно знали, куда на самом деле отправляют иностранных граждан.
Можно сколько угодно обращаться в суды и правительства, но факт в том, что россияне знали, на что идут, когда обманывали индусов с контрактами. Их набирали, чтобы после двух недель "подготовки" отправить в штурмовые подразделения, не заботясь о том, выживут они или нет. И теперь, когда они пропали без вести, их российским командирам безразлично к их судьбе,
– акцентируют в проекте.
Важно! 4 марта Путин подписал указ, который запрещает выдавать иностранцев, которые служат в вооруженных силах России, другим государствам. Фактически это запрет на экстрадицию тех, кого подозревают в военных преступлениях. Впрочем, бывший работник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом заявил: Кремль все равно будет выдавать преступников – но тогда, когда это станет ему выгодно. Пока что их накапливают в оккупационной армии.
Кого еще вербует на войну Россия?
Это граждане разных стран, в частности так называемого Глобального Юга. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в колонке для 24 Канала написал: правительства Кении, ЮАР, Нигерии, Ботсваны и Лесото бьют тревогу. Россияне не только заманивают мужчин обещаниями устроить их строителями или охранниками. Женщины тоже попадают в военную машину России – например, производят дроны.
Были данные и о кубинцах. За участие в войне против Украины им могут предлагать по 2 тысячи долларов. Первые такие пленные уже есть: в январе бригада "Хартия" записала видео с Джоанди Депалазу под псевдонимом "Никто".