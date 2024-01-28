Индия стремится отказаться от российского оружия, – Reuters

Индийские власти стремятся дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия – России. Это произошло после того, как способность страны-агрессора поставлять боеприпасы и комплектующие была ограничена войной в Украине.

Журналисты Reuters отметили, что Индия в дальнейшем планирует закупать оружие у Соединенных Штатов. В то же время страна должна действовать осторожно, чтобы избежать сближения Москвы с Пекином.

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Индия хочет прекратить покупать оружие у России

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия Россия поставляла 65% оружия, закупленной Индией на сумму свыше 60 миллиардов долларов США. Однако война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Эксперт Нандан Унникришнан отметил, что Индия вряд ли подпишет какое-либо крупное военное соглашение с Россией. Это ведь была бы "красная линия" для Вашингтона.

Раньше говорилось, что индийская сторона могла закупить у России вооружение, включая самые современные российские вертолеты "Камова" и истребители Су и МиГ с дополнительным наращением совместного производства в Индии.

Кроме того, Россия публично призвала Индию усилить оборонные связи, но, по словам экспертов, премьер-министр страны Нарендра Моди сосредоточился на внутреннем производстве с западными технологиями.

Такие усилия лучше соответствовали бы программе Моди "Сделать в Индии" для поощрения внутреннего производства, поскольку он делает редкостную заявку на третий срок на всеобщих выборах, которые должны пройти в мае 2024 года,

– пишут журналисты.

Так, по словам министра обороны страны, Индия планирует потратить почти 100 миллиардов долларов США на оборонные заказы в течение следующего десятилетия. А в 2023 году Индия и Соединенные Штаты подписали соглашение о производстве двигателей для индийских истребителей.

Кроме того, страны также планируют ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в разных областях, начиная от воздушных боев и заканчивая разведкой.

Сотрудничество Индии и США может повлиять на отношения Китая и России

Журналисты Reuters также подчеркнули, что прекращение торговли оружием и нефтью между Индией и Россией может подтолкнуть Москву к сближению с Пекином, войска которого находятся на границе с Индией.

Один из аналитиков утверждает, что торговля Индии с Россией в энергетической и других сферах помогла бы "держать страну подальше от Китая".

Кроме того, эксперт по Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара – Свасти Рао заметил, что, поскольку война в Украине затягивается, возникает вопрос, сможет ли Россия предоставить Индии необходимые комплектующие для вооружения.

Источники издания сообщили, что Индия ищет французские реактивные самолеты для своего новейшего авианосца и хочет создавать подводные лодки по французской, немецкой или испанской технологией, а также истребители с американскими и французскими двигателями.