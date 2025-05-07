Украина отреагировала на обострение конфликта между Индией и Пакистаном

В МИД Украины отреагировали на новое обострение между Индией и Пакистаном. Там призвали стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу.

Соответствующее заявление в ведомстве сделали в среду, 7 мая, передает 24 Канал. Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, а также выступает за безотлагательное снятие напряженности.

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Что говорят в МИД Украины

Украинские дипломаты будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Кроме того, МИД продолжит поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 мая в Индии заявили об операции под кодовым названием "Синдур". Вооруженные силы страны точечно атаковали объекты на территории Пакистана, целью якобы стали исключительно террористические лагеря.

В Пакистане пообещали ответить на "провокацию" и якобы сбили 5 истребителей Rafale индийских военно-воздушных сил.

Между тем в ООН заявили, что мир не может себе позволить этого военного противостояния. "Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности", – сказал пресс-секретарь Антониу Гутерреша.