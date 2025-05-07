Відповідну заяву у відомстві зробили в середу, 7 травня, передає 24 Канал. Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, а також виступає за невідкладне зняття напруженості.

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Що кажуть у МЗС України

Українські дипломати уважно стежитимуть за подальшим розвитком ситуації. Окрім того, МЗС продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 6 травня в Індії заявили про операцію під кодовою назвою "Сіндур". Збройні сили країни точково атакували об’єкти на території Пакистану, ціллю буцімто стали виключно терористичні табори.

У Пакистані пообіцяли відповісти на "провокацію" й нібито збили 5 винищувачів Rafale індійських військово-повітряних сил.

Тим часом в ООН заявили, що світ не може собі дозволити цього військового протистояння. "Генеральний секретар дуже стурбований військовими операціями Індії через лінію контролю та міжнародний кордон. Він закликає обидві країни до максимальної військової стриманості", – сказав прессекретар Антоніу Гутерреша.