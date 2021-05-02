Невероятное количество новых случаев, массовые кремации и погружение в хаос. Новая волна коронавируса оказалась катастрофической для Индии. А Украина со 2 мая запрещает въезд из этой страны из-за рекордного распространения коронавируса.

Как пандемия в Индии вышла из-под контроля

Вторая волна пришла в Индию как быстрое и летальное оружие, пишет NYT. Она вызвала коллапс медицинской системы. Койкоместа и аппараты с кислородом быстро заканчиваются, поэтому пациенты вынуждены ждать и умирать в каретах скорой помощи.

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Перегруженные государственные больницы и "горячие линии" больше не принимают больных. Получить помощь, даже в тяжелом состоянии, невероятно сложно. Журналист Винай Шривастава, которому 65 лет, умер в субботу, 24 апреля. Уровень кислорода в последнем твите был 52 – намного ниже, чем стабильный показатель в 95. Другая история – умерла молодая женщина, которую приняла на одну ночь маленькая частная клиника. Но дальше никто не смог оказать помощь.

Показателен и город Бхопал: в 1984 году утечка токсичного газа убила 5 тысяч индийцев. С тех пор там не видели столько людей и тел возле крематория. Расследование NYT выявило 1000 захоронений за последний период. Многие смерти просто не регистрируются, потому что "чиновники не хотят создавать панику".

Погребальные костры пылают уже везде, где есть возможность / Скриншот CNN

Кое-где решетки, на которых сжигали умерших, даже расплавились от нагрузки. В городах Лакнау и Мирзапури – в штате Уттар-Прадеш – и по всему Гуджарату, как пишут местные СМИ, "реальное количество близко к 610 ежедневно". Государство сообщает гораздо меньшие цифры даже относительно захоронений (124 в день, тогда как власти сказали о 73 смертях).

Костры раскладывают прямо в парках, а глава штата среди толпы без маски говорит, что пандемию победит вера в бога. Тем временем, бедная система здравоохранения вот-вот упадет. "Это проблема последних 50 лет. Неуклонный упадок", – подчеркнула для FT Винета Баль из Нацинститута иммунологии.

Даже столица – Нью-Дели – не справляется. Были доступны только 40 кроватей в интенсивной терапии. 20 пациентов умерли из-за падения давления в аппаратах для кислорода. Уровень положительных результатов в Дели подскочил аж до 30% (по стране – 17%).

Обращаясь к огромной толпе, глава правительства Норендра Моди тоже был без маски, пишет The Guardian.

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В Twitter набрал популярность хештег #ModiMadeDistaster (#МодиСделалКатастрофу). В соцсетях также отчаянно пытаются искать плазму и ремдезивир (им лечат в рамках эксперимента). Правительство все же решило передать в больницы весь промышленный кислород и даже готовит для этого специальный поезд ("кислородный экспресс"). Ремдезивир даже крадут из больниц.

Пока мало что известно о ходе пандемии в отдаленных районах Индии, но там ситуация вполне может быть еще хуже. Там проживают 70% населения Индии в 1,3 млрд человек. Там меньше врачей и мест в больницах. Даже федеральные чиновники теперь признают, что пандемия движется именно в более бедные сельские районы. Тогда как первая волна концентрировалась в бедных городских районах.

Так что же пошло не так в марте и апреле? Написавший колонку Раманан Лакшминараян, экономист и эпидемиолог, видит две причины: самоуспокоенное правительство после успешно преодоленной первой волны и плохая подготовка ко второй.

Религиозное празднование и выборы привели к вспышке болезни / Фото Nikkei Asia

Еще в середине февраля случаи пошли на спад, поэтому политики и медиа объявили победу над эпидемией. В начале марта они серьезно говорили о ее окончании в Индии. Многие в это поверили, но было еще слишком рано. Возобновились матчи по крикету с десятками тысяч людей на трибунах, открылись кинотеатры. Никто не запрещал многолюдные религиозные празднества, такие как Кумбха Мела, который до сих пор продолжается.

Кумбха Мела Еще известный как "праздник кувшинов" – религиозное паломничество индийцев в священные города индуизма, проводится раз в три года. Несколько городов по очереди становятся центрами. Например Гаридвар и Аллахабад. Кульминация – массовое омовение в водах Ганга и других водоемах ради очищения души и тела. В 2013 году в Кумбха Мела приняли участие 100 млн человек – исторический рекорд для религиозных собраний.

Падение медицинской системы Другая проблема уже более традиционна и для других стран – выборы во время пандемии. Индия должна была провести их в пяти штатах. Гонки в Западной Бенгалии были самыми горячими. Несмотря на рост кейсов, несколько митингов были разрешены, десятки тысяч людей без масок стояли рядом. В результате, там произошла вспышка, и количество заболевших выросло в десять раз уже в апреле. Директор больницы Нирамая в Мумбаи, которая занимается исключительно ковид-больными, предупреждал о второй вирулентной волне еще в феврале, но был проигнорирован. Сейчас его медучреждение полностью заполнено, заканчивается кислород. На этот раз "вирус был гораздо более агрессивным и инфекционным". Вся медицинская система рухнула, врачи истощены. Нехватка коек, вакцин, тестов, кислорода

– сказал The Guardian доктор Джалил Паркар из больницы Лалавати (Мумбаи). Народное желание вернуться к нормальной жизни тоже усугубило ситуацию. Все начали встречаться друг с другом и занижать опасность пандемии. Многие также считают, что постоянный контакт с микробами и загрязнением дал им иммунитет от коронавируса. Это было лишь делом времени, когда вирус ударит снова. Проблемы возникают даже у политиков из высших эшелонов власти. Урок из Британии 100 тысяч смертей: почему Британия провалила борьбу с коронавирусом

Самая большая проблема – нехватка кислорода / Фото Al-Jazeera

Министерство здравоохранения Индии отчиталось, что суточная потребность в кислороде составляет 60% или 7000 метрических тонн. Поэтому Минздрав намерен импортировать еще 50 тысяч метрических тонн из-за рубежа. Внутренние поставки остановились еще раньше. Десятки больниц в Нью-Дели объявляли чрезвычайное положение из-за недостатка. В городе Лакнау на севере, его оставалось на 15 минут "и больше его у нас нигде нет". Это один из беднейших Штатов, очередь в больницу – 50 человек на место. В Нью-Дели количество новых случаев удваивается каждые 5 дней, пишет Financial Times. В Нагпуре 353 человека на 1 млн в интенсивной терапии – это больше, чем когда-либо было в Европе. Сводные палаты теперь в банкетных залах, гостиницах и вокзалах. Большая смертность и внутренняя политика В другой, гораздо большей статье, тоже издание NYT анализирует смертность от COVID-19 в Индии. И приходит к выводу, что цифры занижены, потому что многие смертельные случаи не учитываются в статистике. Эксперты, опрошенные газетой, утверждают: смертность, о которой сообщают, только часть картины (уже и так ошеломляющей).

Намеренное занижение цифр Миллионы людей так боятся, что даже не выходят из дома наружу. Ежедневно умирают около 2000 человек, но точных цифр не знает никто. Те, кто работает с кремацией, говорят: летальных исходов гораздо больше, "костры не прекращают гореть". Например в Ахмедабаде, городе на западе Индии в штате Гуджарат, огни горят круглосуточно.

"Как промышленный завод, который никогда не останавливается", – пишет NYT. Некоторые хотят кремировать за пределами строгих правительственных протоколов, поэтому причина смерти скрывается сознательно. Но работники кремационных центров уже давно истощены и говорят, что никогда не видели такого потока тел. Наибольшее место для кремации в Дели – Нигамбодх-Гат – несмотря на расширение костров до 60-ти, не имеет свободных мест.

Вместе с кислородом исчезают и места в больницах, поэтому люди сидят на улицах / Фото Forbes

Политики и администраторы в больницах "могут не замечать большое количество погибших, или недооценивать его". Семьи, потерявшие родных, тоже не говорят, что от COVID-19, из-за стыда. Реальная причина – коронавирус – часто не указывается. Из всех моделей, которые мы делали, мы считаем, что число смертей в 2 – 5 раз выше, чем сообщалось,

– обеспокоена Бхрамар Мукерджи, эпидемиолог из Мичиганского университета. Возможная причина – новый, индийский вариант B.1.617, известный как "двойной мутант". Он имеет две мутации, известные в других труднодоступных вариантах вируса. Один – в Калифорнии, второй – похож на тот, что появился в Южной Африке. Впрочем, ученые говорят, что пока рано говорить, насколько смертельным и губительным будет индийский вариант и вызвана ли вторая волна именно им. Актуально Не очень хорошие новости: чем пугает штамм коронавируса из Южной Африки А вот распространение может быть очень стремительным с меньшим контролем и сдерживанием. Так, как например это произошло в Бразилии. К тому же, Индия – очень децентрализованная страна, каждый штат или федеральная территория подсчитывают смерти по-своему. Даже в хорошие времена расследуется только каждая пятая смерть. Многие погибают без установленной причины смерти. Причем так делает не только собственное государство, но и государственные, и даже частные клиники. Когда женщина умерла в Ахмедабаде от внезапного падения уровня сатурации, это считалось "внезапной остановкой сердца, которая повлекла смерть". Семья была крайне возмущена тем, что медики подыгрывают власти, и считает, что этот шаг был незаконным. Только после широкой огласки больница согласилась выдать сертификат о смерти, на этот раз указав COVID-19. Центральное правительство и, в частности, правящая партия "Бхаратия Джаната Парти" Нарендры Моди "давит на региональные правительства ради демонстрации прогресса". Впрочем, в оппозиционных регионах такое тоже происходит. Например, возьмем контролируемый индийским Национальным Конгрессом (ИНК) малоизвестный штат Чхатисгарх, где есть крупный металлургический завод. Между тем Неожиданный план: почему ОАЭ хотят мира между Индией и Пакистаном Чиновники тамошнего округа Дург сообщили о 150 случаях смерти от COVID-19 с 15 по 21 апреля. Штат передал в центр вдвое меньшую цифру. Местный глава Минздрава отрицал какое-либо занижение. Проблемы с вакцинами и молодое население Доктор Раманан Лакшминараян участвовал в исследовании 660 тысяч граждан в двух штатах Индии в 2020 году, ради отслеживания контактов. Было выявлено, что ранний локдаун – когда количество случаев было еще меньше чем 1000 – удержал вирус под контролем. Смертей на 1 млн меньше, чем в других странах, отчасти потому, что 65% индийцев моложе 35 лет. Но это число быстро растет. В Дели 65% с вирусом до 40 лет.

Молодежь в Индии уже тоже под угрозой / Фото India Today

Но уже в возрастной группе 40 – 70 лет начинаются проблемы из-за гипертензии, диабета и болезней дыхательных путей . Пациенты 40+ имели вдвое больший шанс умереть от коронавируса в Индии, чем в США (а 50+ умирали на 75% больше, чем в Штатах). Сейчас снова начинают вводить локдауны и комендантский час. Вакцинация тормозится нехваткой поставок (Индия слишком много экспортировала в последнее время, став "аптекой мира" – 24).

Недостаточная вакцинация Несмотря на понижение доступного возраста для вакцинации, всего 1,3% огромной популяции страны получили две дозы. Меньше 10% – первую. С такими темпами, чтобы вакцинировать 70% населения, понадобиться времени до конца 2022 года.

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"Я переживаю, что мы еще не увидели худшее. Сейчас это уже слишком мало, слишком поздно. Серьезность ситуации должна была быть понята еще несколько месяцев назад. Но все делали вид, что вирус уже не настолько опасен", – подытожил доктор Тадхани. Смешанная и неуверенная реакция правительства только приближает эти слова.