Что стоит за названием операции Индии против Пакистана – "Синдур", – NYT

В ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции "Синдур", ударив по объектам Пакистана. За названием этой операции кроется настоящий символизм и горе одной женщины, имя которой стало олицетворением теракта в Кашмире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему Индия назвала операцию против Пакистана "Синдур"

В апреле женщина, по имени Химанши Нарвал, была сфотографирована рядом со своим убитым мужем, который был среди 26 человек, погибших в результате террористической атаки на индийской стороне Кашмира. Именно фото и видео с индуской стали вирусным в сети.

На ее запястьях были видны браслеты, которые носят многие индуистские невесты. Также было видно на кадрах и непосредственно синдур.

Синдур, или киноварь, является традиционным маркером семейного положения индуистских женщин. Замужние женщины носят его или на проборе волос, или на лбу, и вытирают, если становятся вдовами. Во время теракта 22 апреля многие женщины потеряли своих мужей, которые стали мишенью из-за своей индуистской принадлежности.

Выбор правительством Индии названия операции "Синдур" сигнализировал о намерении отомстить за овдовевших женщин. В социальных сетях индийская армия объявила об ударах, показав яркое изображение банки с разлитым синдуром, напоминающей разбрызганную кровь,

– пишут журналисты.

Операция "Синдур" также подает сигнал правым индуистским группам, многие из которых "выступают за более традиционно определенные гендерные роли", что правительство Нарендры Моди прислушивается к их требованиям мести.

В то же время некоторые феминистки раскритиковали использование слова "синдур" в названии операции. Историк-феминистка В. Гита отметила, что индуистский национализм в основном базируется на мужском взгляде на мир, и женщины в нем фигурируют как "объекты, которые нужно защищать, или как материнские фигуры, побуждающие мужчин доказывать свой героизм".

Интересно, что через 9 дней после гибели мужа, офицера ВМС Индии Виная Нарвала, Химанши Нарвал сказала, что хочет "мира и только мира", и что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Она также заявила, что не хочет атак на мусульман или кашмирцев. После этого правые индуистские тролли начали хейтить девушку за эти слова, призывая "отомстить мусульманам" за теракт.

В. Гита сказала, что Химанши Нарвал перестала быть символом в тот момент, когда высказала свои мысли.

"Как только женщина заговорит, люди обижаются, потому что она перестает быть символом. Она становится человеком, который думает не так, как вы бы хотели", – отметила историк.

К слову, в теракте 22 апреля, в котором Индия обвинила Пакистан, 25 из 26 погибших были туристами, большинство – мужчины-индуисты. Женщин и детей боевики помиловали. Некоторые из тех, кто выжил, рассказали, что, по словам нападавших, им сохранили жизнь, чтобы они могли сообщить своему правительству о теракте.