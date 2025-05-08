Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому Індія назвала операцію проти Пакистану "Сіндур"

У квітні жінка, на ім'я Хіманші Нарвал, була сфотографована поруч зі своїм убитим чоловіком, який був серед 26 людей, загиблих внаслідок терористичної атаки на індійській стороні Кашміру. Саме фото та відео з індускою стали вірусним у мережі.

На її зап’ястях було видно браслети, які носять багато індуїстських наречених. Також було видно на кадрах і безпосередньо сіндур.

Сіндур, або кіновар, є традиційним маркером сімейного стану індуїстських жінок. Заміжні жінки носять його або на проділі волосся, або на лобі, і витирають, якщо стають вдовами. Під час теракту 22 квітня багато жінок втратили своїх чоловіків, які стали мішенню через свою індуїстську приналежність.

Вибір урядом Індії назви операції "Сіндур" сигналізував про намір помститися за овдовілих жінок. У соціальних мережах індійська армія оголосила про удари, показавши яскраве зображення банки з розлитим сіндуром, що нагадувала розбризкану кров,

– пишуть журналісти.

Операція "Сіндур" також подає сигнал правим індуїстським групам, багато з яких "виступають за більш традиційно визначені гендерні ролі", що уряд Нарендри Моді дослухається до їхніх вимог помсти.

Водночас деякі феміністки розкритикували використання слова "сіндур" у назві операції. Історикиня-феміністка В. Гіта зазначила, що індуїстський націоналізм здебільшого базується на чоловічому погляді на світ, і жінки в ньому фігурують як "об'єкти, які потрібно захищати, або як материнські постаті, що спонукають чоловіків доводити свій героїзм".

Цікаво, що через 9 днів після загибелі чоловіка, офіцера ВМС Індії Віная Нарвала, Хіманші Нарвал сказала, що хоче "миру і тільки миру", і що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Вона також заявила, що не хоче атак на мусульман або кашмірців. Після цього праві індуїстські тролі почали хейтити дівчину за ці слова, закликаючи "помститися мусульманам" за теракт.

В. Гіта сказала, що Хіманші Нарвал перестала бути символом у той момент, коли висловила свої думки.

"Щойно жінка заговорить, люди ображаються, бо вона перестає бути символом. Вона стає людиною, яка думає не так, як ви б хотіли", – зазначила історикиня.

До слова, у теракті 22 квітня, в якому Індія звинуватила Пакистан, 25 із 26 загиблих були туристами, більшість – чоловіки-індуїсти. Жінок і дітей бойовики помилували. Деякі з тих, хто вижив, розповіли, що, за словами нападників, їм зберегли життя, щоб вони могли повідомити своєму уряду про теракт.