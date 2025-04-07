Российское оружие меняется: новые детали от Индии, Китая и Северной Кореи

Российское оружие впервые содержит деталь индийского производства, что свидетельствует о попытках избежать санкций. Новые компоненты из Китая и Северной Кореи подтверждают изменение в поставках для России.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Главное управление разведки Украины. Россия продолжает уменьшать зависимость от западных компонентов в своем оружии.

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Оружие Кремля с новыми компонентами

Впервые в российских военных системах был обнаружен компонент индийского производства, что свидетельствует о попытках Кремля обходить международные санкции.

По данным ГУР, было обнаружено почти 200 новых компонентов, которые используются в шести типах российского оружия. Среди них – CRP-антенна для дронов "Шахед", северокорейская баллистическая ракета KN-24, компьютер с ракеты Х-47 "Кинжал" и беспилотники Supercam S350, Гербера и Zala.

В новых CRP-антеннах для "Герань-2" было найдено только два чипа американского производства. Это указывает на попытки России уменьшить зависимость от стран, которые ввели санкции против нее. Также ранее в "Шахедах" были обнаружены антенны с маркировкой на китайском языке, где большинство компонентов производства Китая.

Индийский компонент в российском оружии

Для первого раза в российском оружии был обнаружен компонент индийского производства – тактовый буфер от Aura Semiconductor. Это подчеркивает, как Россия ищет новые источники поставок для своих военных систем, пытаясь избежать западных санкций.

Большинство других деталей, таких как генераторы и преобразователи сигналов, были китайского производства. Это еще одно подтверждение того, что Китай становится ключевым поставщиком для России на фоне международных ограничений.

ГУР МО Украины также зафиксировало уже 4 672 детали, обнаружены в 164 образцах российского оружия, которые были использованы против Украины.

Новые поставки компонентов от Индии, Китая и Северной Кореи лишь подчеркивает растущую зависимость России от стран, не присоединившихся к западным санкциям. Это также свидетельствует о том, что Кремль активно ищет новые пути для поддержки своей армии, несмотря на международное давление.

