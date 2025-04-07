Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки України. Росія продовжує зменшувати залежність від західних компонентів у своїй зброї.

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Зброя Кремля з новими компонентами

Вперше у російських військових системах був виявлений компонент індійського виробництва, що свідчить про спроби Кремля обходити міжнародні санкції.

За даними ГУР, було виявлено майже 200 нових компонентів, які використовуються у шести типах російської зброї. Серед них – CRP-антена для дронів "Шахед", північнокорейська балістична ракета KN-24, комп'ютер із ракети Х-47 "Кинжал" і безпілотники Supercam S350, Гербера та Zala.

У нових CRP-антенах для "Герань-2" було знайдено лише два чіпи американського виробництва. Це вказує на спроби Росії зменшити залежність від країн, які ввели санкції проти неї. Також раніше в "Шахедах" було виявлено антени з маркуванням китайською мовою, де більшість компонентів виробництва Китаю.

Індійський компонент у російській зброї

Для першого разу у російській зброї був виявлений компонент індійського виробництва – тактовий буфер від Aura Semiconductor. Це підкреслює, як Росія шукає нові джерела постачання для своїх військових систем, намагаючись уникнути західних санкцій.

Більшість інших деталей, таких як генератори та перетворювачі сигналів, були китайського виробництва. Це ще один підтвердження того, що Китай стає ключовим постачальником для Росії на фоні міжнародних обмежень.

ГУР МО України також зафіксувало вже 4 672 деталі, виявлені в 164 зразках російської зброї, які були використані проти України.

Нове постачання компонентів від Індії, Китаю та Північної Кореї лише підкреслює зростаючу залежність Росії від країн, що не приєдналися до західних санкцій. Це також свідчить про те, що Кремль активно шукає нові шляхи для підтримки своєї армії попри міжнародний тиск.

