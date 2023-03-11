На острове Ява в Индонезии проснулся вулкан Мерапи: дым поднялся на 7 километров вверх

11 марта в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил "горячее облако" на высоту до семи километров.

Вулкан, расположенный в индонезийском регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени. Об этом сообщили в агентстве страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Что известно об извержении вулкана Мерапи

Местные власти рассказали, что произошел поток лавы на 1,5 километра. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали находиться в безопасных местах и прекратить любую деятельность в опасных зонах. Однако ни один человек не был эвакуирован.



Извержение вулкана в Индонезии / Скриншот

Мерапи высотой 2 963 метра – один из самых активных вулканов Индонезии.

Извержение наблюдалось как однократное событие, было 5 – 6 лавин. Если охват будет увеличиваться, а расстояние будет более 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться,

– заявил местный чиновник.

Кстати, последнее бурное извержение Мерапи произошло в 2010 году, унеся жизни более 350 человек.

Извержение Мерапи 11 марта: смотрите видео

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