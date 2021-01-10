На борту Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море, было 62 человек. Все они – граждане Индонезии.

Что известно о пассажирах и экипаже разбившегося в Индонезии самолета

Власти Индонезии уточнили, что на борту Boeing 737-500 были только граждане этой страны. Об этом рассказали на портале abc7NY.

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Также стало известно, что пассажиров было в самолете 50:

40 взрослых,

7 детей,

3 младенцев.

Руководили бортом 6 членов экипажа, еще 6 запасных членов экипажа летели с пассажирами.

Обратите внимание: о причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, а так и же и о том, выжил ли кто-то из людей, находившихся на борту.

Также уже известно, как указано в сообщении украинского Министерства иностранных дел, украинцев в исчезнувшем самолете не было.

Коротко о падении самолета в Индонезии 9 января 2021

Пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров 9 января 2021.

Это произошло через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты.

Впоследствии стало известно, что самолет упал в Яванском море (рыбаки слышали взрыв и нашли обломки).