В Індонезії розповіли про громадянство загиблих в авіакатастрофі
На борту Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі, було 62 людей. Усі вони – громадяни Індонезії.
Що відомо про пасажирів та екіпаж літака, що розбився в Індонезії
Влада Індонезії уточнила, що на борту Boeing 737-500 були тільки громадяни цієї країни. Про це розповіли на порталі abc7NY.
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Також стало відомо, що пасажирів було в літаку 50:
- 40 дорослих,
- 7 дітей,
- 3 немовлят.
Керували бортом 6 членів екіпажу, ще 6 запасних членів екіпажу летіли з пасажирами.
Також вже відомо, як засвідчили в українському Міністерстві закордонних справ, що українців у зниклому літаку не було.
Коротко про падіння літака в Індонезії 9 січня 2021
- Пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року.
- Це сталося через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.
- Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі (рибалки чули вибух та знайшли уламки).
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