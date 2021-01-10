На борту Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі, було 62 людей. Усі вони – громадяни Індонезії.

Що відомо про пасажирів та екіпаж літака, що розбився в Індонезії

Влада Індонезії уточнила, що на борту Boeing 737-500 були тільки громадяни цієї країни. Про це розповіли на порталі abc7NY.

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Також стало відомо, що пасажирів було в літаку 50:

40 дорослих,

7 дітей,

3 немовлят.

Керували бортом 6 членів екіпажу, ще 6 запасних членів екіпажу летіли з пасажирами.

Зверніть увагу: про причини падіння пасажирського лайнера наразі нічого невідомо, а так і само і про те, чи вижив хтось із людей, які перебували на борту.

Також вже відомо, як засвідчили в українському Міністерстві закордонних справ, що українців у зниклому літаку не було.

Коротко про падіння літака в Індонезії 9 січня 2021

Пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року.

Це сталося через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.

Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі (рибалки чули вибух та знайшли уламки).

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