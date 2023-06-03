Это близнец предложения РФ о капитуляции: Украина резко отреагировала на "мирный план" Индонезии

Индонезия вслед за многими другими странами представила свое видение "мирного плана", который якобы поможет завершить российско-украинскую войну. На это уже отреагировали в офисе президента и МИД Украины.

Как на мирный план Индонезии отреагировала Украина – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорят в Офисе Президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", на вид является близнецом российского предложения о капитуляции.

Согласно ему, Украина должна немедленно прекратить сопротивление, прекратить огонь по "дружественным российским оккупантам", отойти в сторону на 15 километров и стыдливо ждать, пока Россия вместе с "миротворцами" не проведет фейковый референдум 2.0, чтобы под дулами автоматов на оккупированной территории. зафиксировать свое право безнаказанно убивать.

И? Должны ли это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени"? Реалистическое предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, международному праву, справедливости, необходимо, чтобы Россия забралась с суверенной территории Украины. Немедленно,

– подчеркнул Подоляк.

И уже после этого можно будет говорить о переговорах по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное.

"И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не нужно", – добавил он.

Как на это отреагировали в МИД Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что бывший глава Индонезии Джоко Видодо – первый из азиатских лидеров – посетил Киев, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.

Мы ценим внимание, которое, очевидно, сделав выводы из собственной истории, Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине. В то же время, между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, Россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт – зафиксированных в официальных документах ООН,

– констатировал Николенко.

На оккупированных территориях русская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна забраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно-признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может.

Что предложила Индонезия

Мирный план по урегулированию войны России против Украины предусматривает "прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН".

Первый пункт мирного плана содержит призыв к прекращению огня обеих сторон.

Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны. В этой зоне "должны быть размещены миротворческие силы ООН".

ООН также должна "организовать и провести референдумы на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить свободу большинства людей".