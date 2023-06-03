Як на "мирний план" Індонезії відреагувала Україна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що кажуть в Офісі Президента

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що цей "дивовижний план", як і інші подібні плани, що періодично артикулюються різними "друзями країни Леніна/Достоєвського", на вигляд є близнюком російської пропозиції про капітуляцію.

Згідно з ним, Україна має негайно припинити опір, припинити вогонь по "дружнім російським окупантам", відійти вбік на 15 кілометрів і сором'язливо чекати, доки Росія разом з "миротворцями" не проведе фейковий референдум 2.0, щоб під дулами автоматів на окупованій території зафіксувати своє право безкарно вбивати.

І? Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"? Реалістична пропозиція одна. Щоб війна реально закінчилась, а світ повернувся до порядку, до міжнародного права, до справедливості, необхідно, щоб Росія забралась із суверенної території України. Негайно,

– наголосив Подоляк.

І вже після цього можна буде говорити про переговори щодо буферної зони, ракет, репарацій тощо.

"І жодного міфічного "врегулювання", під яким розуміють капітуляцію, не треба", – додав він.

Як на це відреагували у МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що колишній очільник Індонезії Джоко Відодо – перший з азійських лідерів – відвідав Київ, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Ми цінуємо увагу, яку, вочевидь зробивши висновки із власної історії, Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні. Водночас між Україною та Росією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, Росія окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт – зафіксованих в офіційних документах ООН,

– констатував Ніколенко.

На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися з українських територій, а Україна – відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може.

Що запропонувала Індонезія

Мирний план щодо врегулювання війни Росії проти України передбачає зокрема "припинення вогню, створення демілітаризованої зони та розміщення миротворців ООН".

Перший пункт мирного плану містить заклик до припинення вогню обох сторін.

Друге – кожна сторона відходить на 15 кілометрів від своїх поточних позицій для створення нової демілітаризованої зони. У цій зоні "мають бути розміщені миротворчі сили ООН".

ООН також має "організувати та провести референдуми на спірних територіях, аби об'єктивно підтвердити волю більшості людей".