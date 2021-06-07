Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 7 июня, в 08:15. Эпицентр располагался в 145 километрах от города Туал.

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В геологической службе США сообщают, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Также нет сведений об угрозе цунами.


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