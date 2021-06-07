Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 7 июня, в 08:15. Эпицентр располагался в 145 километрах от города Туал.
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В геологической службе США сообщают, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Также нет сведений об угрозе цунами.
Землетрясение в Индонезии / Карта
Землетрясения в 2021 году: последние новости
- На побережье Кипра в понедельник, 31 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Толчки почувствовали по всей территории острова.
- На юго-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки почувствовали в районе префектуры Мияги неподалеку от АЭС "Фукусима-1".
- В США возле побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3.
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