Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 7 червня, о 08:15. Епіцентр розташовувався за 145 кілометрів від міста Туал.
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У геологічній службі Сполучених Штатів повідомляють, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.
Землетруси у 2021 році: останні новини
- На узбережжі Кіпру у понеділок, 31 травня, зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули по усій території острова.
- Південно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус магнітудою 6,8. Поштовхи відчули у районі префектури Міяґі неподалік від АЕС "Фукусіма-1".
- У США біля узбережжя штату Орегон зафіксували землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,3.
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