Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 7 червня, о 08:15. Епіцентр розташовувався за 145 кілометрів від міста Туал. 

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У геологічній службі Сполучених Штатів повідомляють, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.


Землетрус в Індонезії / Мапа

Землетруси у 2021 році: останні новини

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