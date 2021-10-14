Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: угрозы цунами нет

У побережья индонезийского острова Тернате произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Очаг толчков залегал на глубине около 60 километров.

Землетрясение в Индонезии

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 14 октября. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр располагался в 143 километрах к западу от столицы индонезийской провинции Северная Малука Тернате и в 149 километрах к востоку от Манадо.

В то же время отмечено, что Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Также нет сведений об угрозе цунами.

Землетрясение в Индонезии / Данные EMSC

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