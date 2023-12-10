Дела безотлагательной важности: зачем генпрокурор России решил инспектировать производителей яиц

В России в последнее время стремительно растут цены, в том числе на самый распространенный среди россиян продукт – яйца. Проблема приобрела такое значение, что в ее решение вмешался сам генпрокурор России Игорь Краснов.

Он поручил провести проверку производителей куриных яиц и розничных продавцов относительно подорожания этого продукта на 40% за год. Российская оппозиционерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что эта активизация власти связана с выборами президента в России, которые должны состоятся через несколько месяцев. Именно поэтому в Кремле обратили внимание на яйца.

К теме В Белгороде выстроилась многометровая очередь за дешевыми куриными яйцами

Цены растут из-за санкций

После заявления российского генпрокурора, несколько российских торговых сетей начали отчитываться, что ограничат наценку на яйца лишь на 5%. Однако эта проблема имеет определенную причину.

Для того чтобы разводить кур, нужны антибиотики, чтобы защитить их от инфекций и заболеваний. А из-за санкции антибиотиков в России нет, соответствующих лекарств для лечения кур – тоже. Из-за этого куры умирают, а яйца соответственно дорожают,

– объяснила российская оппозиционерка.

Президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок.

Вместе с ценами на яйца существенно выросли цены на куриное мясо. Бедное русское население теперь не имеет возможности его покупать, ведь раньше это мясо было бы самым дешевым.

"Владимир Путин потому и подпрыгивает, потому что ему необходимо что-то для своих бедных избирателей сделать. Вот он и занялся яйцами", – подчеркнула Ольга Курносова.

Что в России происходит с ценами