Дела безотлагательной важности: зачем генпрокурор России решил инспектировать производителей яиц
В России в последнее время стремительно растут цены, в том числе на самый распространенный среди россиян продукт – яйца. Проблема приобрела такое значение, что в ее решение вмешался сам генпрокурор России Игорь Краснов.
Он поручил провести проверку производителей куриных яиц и розничных продавцов относительно подорожания этого продукта на 40% за год. Российская оппозиционерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что эта активизация власти связана с выборами президента в России, которые должны состоятся через несколько месяцев. Именно поэтому в Кремле обратили внимание на яйца.
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Цены растут из-за санкций
После заявления российского генпрокурора, несколько российских торговых сетей начали отчитываться, что ограничат наценку на яйца лишь на 5%. Однако эта проблема имеет определенную причину.
Для того чтобы разводить кур, нужны антибиотики, чтобы защитить их от инфекций и заболеваний. А из-за санкции антибиотиков в России нет, соответствующих лекарств для лечения кур – тоже. Из-за этого куры умирают, а яйца соответственно дорожают,
– объяснила российская оппозиционерка.
Вместе с ценами на яйца существенно выросли цены на куриное мясо. Бедное русское население теперь не имеет возможности его покупать, ведь раньше это мясо было бы самым дешевым.
"Владимир Путин потому и подпрыгивает, потому что ему необходимо что-то для своих бедных избирателей сделать. Вот он и занялся яйцами", – подчеркнула Ольга Курносова.
Что в России происходит с ценами
- Цены на яйца за год в России выросли на 40%. Однако обратил на эту проблему внимание российский генпрокурор Игорь Красно только сейчас. Он поручил проверить производителей и розничных продавцов куриных яиц из-за необоснованного роста цен.
- Проверка будет проведена генпрокуратурой вместе с антимонопольным комитетом и другими ведомствами. По результатам проверки российские власти должны принять соответствующие решения по защите прав россиян.
- Также россияне почувствовали существенное удорожание овощей и фруктов в супермаркетах. С начала 2023 года стоимость этой категории товаров выросла на десятки процентов.
- Из-за санкций в России выросли цены на определенные группы товаров, в частности, на автомобили, телефоны и электронику, которую Россия импортирует. В то же время, инфляция в стране будет расти.